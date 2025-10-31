Donald Trump niega haber decidido que EE. UU. ataque instalaciones militares en Venezuela

El presidente Donald Trump dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, país que teme que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. "No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes de The Wall Street Journal (WSJ) y Miami Herald, que indicaban que estaba considerando tales ataques.

De acuerdo con la información de WSJ, funcionarios estadounidenses supuestamente dijeron que el gobierno de Trump ha identificado objetivos en Venezuela, entre ellos instalaciones militares utilizadas para el contrabando de drogas. "Si el presidente Trump decide proceder con los ataques aéreos, señalaron, estos objetivos enviarían un mensaje claro al líder venezolano Nicolás Maduro: es hora de que renuncie", indicó el medio, información negada por el magnate.

Por otro lado, el pasado 26 de octubre, el senador Lindsey Graham en una entrevista con CBS informó en una entrevista con CBS que Trump estaría planeando ataques en Colombia y Venezuela. “Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido lugares seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo. El presidente Trump me dijo (...) que planea informar sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión de las operaciones del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, indicó. Sin embargo, el mandatario estadounidense no confirmó esta noticia.



Los ataques de EE. UU. a lanchas en el Caribe y el Pacífico

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región. Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico, sobre todo el que proviene de Venezuela.



Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible. Además, acusa al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, de tener vínculos con carteles de droga como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.



El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados. Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente tuvo lugar el lunes.

Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar. Venezuela afirma que Estados Unidos conspira para derrocar al presidente Maduro, quien acusa a Washington de "fabricar una guerra".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP