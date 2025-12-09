Trump dice que Maduro tiene "días contados" y no descarta invasión terrestre de EE. UU. en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los días de Nicolás Maduro están contados. Su declaración se dio durante una entrevista con el medio Político en la que se refirió, entre otras cosas, a la situación en Venezuela, aunque aclaró que prefiere no entrar en detalles sobre los planes de Washington en el país vecino. En todo caso, este nuevo pronunciamiento se da en plena tensión en el mar Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado un poderoso brazo militar en lo que ha denominado una operación contra el narcotráfico.

"Sus días están contados", afirmó Trump sobre Maduro luego de que ese medio insistió en preguntar hasta dónde está dispuesta su administración a llegar para sacar al líder chavista del poder. Sin embargo, el presidente republicano se abstuvo de hablar sobre una invasión terrestre estadounidense en Venezuela. "No hablo de eso", se limitó a responder a ese medio. "No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?".

Cuando se le preguntó sobre su objetivo en Venezuela, el presidente de Estados Unidos afirmó: "Bueno, uno de mis objetivos es que el pueblo venezolano reciba un buen trato. Quiero que el pueblo venezolano, muchos de los cuales viven en Estados Unidos, sea respetado. Se portaron de maravilla conmigo. Votaron por mí con un 94%, más o menos. Es increíble".



La última vez que Trump había dicho que los días del líder chavista estaban contados fue el 2 de noviembre en CBS.



En la entrevista que le concedió a Político, Trump también afirmó que estaría dispuesto a tomar acciones similares contra México y Colombia.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico. Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano. A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Este lunes el diario The Washington Post publicó que la Administración Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para la eventual salida del poder de Nicolás Maduro. Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro, y celebrar elecciones durante el primer año.

Aunque el equipo de la opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que "tienen una mayor preparación de lo que se creía".

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga "limitada", puesto que únicamente el 20% de los oficiales son "irredimibles" y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

