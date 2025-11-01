En vivo
Dos nuevos imputados por el millonario robo al Museo de Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Este sábado fueron imputadas otras dos personas dentro del marco de la investigación al robo del Museo de Louvre en París.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
Joyas robadas del museo de Louvre
Joyas robadas del museo de Louvre. -
Foto:AFP

