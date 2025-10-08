Dueño de Mercedes al que subió B King antes de su muerte rompió el silencio con polémica declaración

La trágica muerte de B King y Regio Clown, dos artistas colombianos cuyos cuerpos aparecieron sin vida el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán, México, ha presionado a las autoridades del país azteca para avanzar con la investigación, pues ambos cuerpos fueron hallados desmembrados y sin señales claras de los autores del crimen. Desde ese momento hasta ahora, aunque con pocas luces, el proceso para encontrar a los responsables avanza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras la polémica captura de un grupo de colombianos, recientemente se dio a conocer la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en el crimen, quienes fueron identificadas como Angélica Irais N, Luis Alberto N, José Luis N y Jaime N. Estas personas están siendo actualmente procesadas por, al parecer, haber cooperado en el doble homicidio de los asesinados.

El hallazgo más relevante por ahora es el del vehículo Mercedes que habría transportado a las víctimas. Este auto, que fue encontrado en un taller de hojalatería, tuvo una serie de cambios con el fin de impedir que fuera reconocido: le habían pintado los rines y, al parecer, iba a ser sometido a varias intervenciones que cambiaran totalmente su apariencia para desviar a las autoridades. Dentro de él se halló el pitillo de una bebida de Starbucks que, tras un análisis, tenía rastros de ADN de B King.



El dueño del auto fue identificado como Jaime N, uno de los cuatro previamente capturados. El sujeto, de 62 años, habría sido el encargado de suministrar aquel Mercedes Benz que aparece en múltiples videos, uno de los autos en los que los criminales transportaron a B King y Regio Clown a la zona en la que posteriormente fueron asesinados. Pese a que esta captura fue considerada como un avance en la investigación, la defensa del supuesto dueño del auto asegura que el vehículo ya no pertenecía al hoy privado de su libertad.



¿Qué dice el abogado del hombre capturado?

El abogado Ángel Carrera, defensor de Jaime N, citado por el medio de comunicación El País México, calificó la detención de su cliente como injustificada y arbitraria, asegurando que cuenta con las pruebas que demostrarían su inocencia. Según el jurista, la Fiscalía estatal pretende fabricar culpables con el fin de desviar la atención pública.

Publicidad

Carrera explicó, según el medio citado, que el Mercedes Benz involucrado originalmente pertenecía a una empresa de pinturas en Puebla y que, tras sufrir un accidente, fue entregado a la aseguradora Atlas. Detalló que Jaime N, quien se dedica desde hace más de dos décadas a la compra y reparación de vehículos, adquirió el automóvil de forma legal, pero lo vendió en mayo.. Aunque aún no se localiza el documento de responsiva, el abogado afirma que existen registros del comprador. Sin embargo, reconoce que no pudo presentar esta evidencia en la primera audiencia y que planea hacerlo durante la investigación complementaria.



De acuerdo con la defensa citada por el medio de comunicación mexicano, Jaime N fue arrestado el 27 de septiembre en Nezahualcóyotl, cuando regresaba de un viaje familiar a Acapulco junto con su esposa e hijos. La familia sostiene que fueron interceptados cerca de su domicilio por al menos seis camionetas con hombres encapuchados y armados.

El 29 de septiembre, dos días después, fueron liberados y posteriormente reaprehendidos. Aunque en el Registro Nacional de Detenciones aparecen dos capturas distintas de Jaime N, su abogado afirma que nunca fue realmente liberado desde su primera detención, sino que las autoridades registraron esos movimientos para simular el cumplimiento de los plazos constitucionales del proceso penal, tal como habría ocurrido con otros detenidos en casos similares.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO