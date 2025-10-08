En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dueño de Mercedes al que subió B King antes de su muerte rompió el silencio con polémica declaración

Dueño de Mercedes al que subió B King antes de su muerte rompió el silencio con polémica declaración

El abogado defensor del señalado dueño del vehículo en el que habría sido trasladado B King antes de ser asesinado, dijo que su cliente, hoy capturado, estaría siendo víctima de un montaje mediático.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Dueño del BMW en el que se movió B King dio nuevos detalles del crimen
El sujeto se encuentra capturado mientras avanza su respectivo procedimiento judicial. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad