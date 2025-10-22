El extraño mensaje que habrían dejado en redes a Andrés Gómez, empresario paisa asesinado en México

Muchas preguntas ha generado la misteriosa muerte del empresario colombiano Andrés Gómez, quien fue asesinado en México. Hasta el momento, se desconoce cómo le quitaron la vida y quién pudo haber cometido el terrible crimen. Lo que sí se conoció fue un misterioso mensaje que una persona le dejó a Andrés en una publicación de sus redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Valeria Gómez, hija de Andrés, publicó a través de sus redes sociales sentidos mensajes despidiendo a su papá. “Mi hombre increíble. Te voy a extrañar muchísimo, papá”, “tus princesas te amarán hasta la eternidad” y “ahora estás de fiesta con papá Dios. Te amo, mi ángel eterno” fueron algunas de las frases que escribió la joven.

La muerte del empresario oriundo de Villa Hermosa, Medellín, Antioquia, se habría producido el pasado viernes.



¿Quién era Andrés Gómez, empresario colombiano asesinado en México?

El empresario colombiano Andrés Gómez era propietario de una marca de tequila que fue promocionada por artistas como Ryan Castro. En 2018, recibió un reconocimiento en el San Francisco World Spirits Competition por la calidad de su licor.



Gómez aparecía en sus redes sociales con diferentes figuras del espectáculo como los cantantes Yeison Jiménez y Luis Alfonso, futbolistas, periodistas deportivos y hasta políticos como Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe Vélez.

Publicidad

Las autoridades mexicanas aún no han dado detalles de dónde fue encontrado sin vida Andrés Gómez ni se ha pronunciado sobre el avance en las investigaciones.



Sin embargo, hay un extraño mensaje que una persona le dejó a Andrés en una publicación que él hizo en sus redes sociales. En dicho escrito, esta persona le está cobrando un supuesto dinero que el hombre de 46 años le debía y, además, lo amenaza diciéndole que lo haría sacar de México.

El mensaje dice lo siguiente: “Deme la cara, Andrés. No hagas que esta energía más perra. Crees que puedes escapar de esto, no. Ya te dije qué fábrica ya sabe que me debes. Te estoy dando una oportunidad de que reacciones como un ser de amor, no como un poco hombre de cerebro reptil. Págame, cabrón, o iré a la embajada para que no pises más México y allá en Colombia le caigo, pendejo. Y te voy a poner públicamente que al cabo tengo todas las pruebas que eres dañino. Así que tú le dices cómo vamos a reaccionar, con amor y el agradecimiento o con cerebro reptil. Siéntate a hablar conmigo y arreglar cuentas si eres tan hombre”.

Publicidad

Se desconoce si las autoridades que están investigando este caso tomarán en cuenta este mensaje que alguien dejó en el perfil del empresario colombiano asesinado en México.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias