El modus operandi del joven colombiano sospechoso de asesinatos en serie de hombres gais en España

Un colombiano, identificado como Nelson David M. B., de quien se sospecha que cometió en Españacrímenes en serie contra homosexualesa los que conocía en aplicaciones de citas, se enfrenta a una petición de hasta 39 años de cárcel por una de las muertes de que se le acusa. Este lunes concluyó el juicio con jurado por la muerte de un hombre en 2021 en Bilbao contra el joven, que está en prisión por un intento de homicidio y es sospecho de acabar con la vida de cinco hombres.

El procesado, de 28 años de edad, ya fue condenado en otra causa a diez años de prisión por intento de homicidio y a dos años y tres meses por un delito de estafa continuada tras vaciar las cuentas de otra víctima.

La Fiscalía mantiene su solicitud de 16 años por homicidio, mientras que la defensa insiste en que solo se cometió un delito de estafa. La acusación particular y popular, que ejerce la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, mantiene los 39 años de prisión al calificar los hechos como asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual.

En su turno de última palabra, el procesado se dirigió al jurado para pedir que se le condene por lo que ha hecho: "no por lo que no he hecho". Su abogado recordó que no existe una sola sentencia que le haya condenado homicidio ni "una sola prueba que le incrimine de forma directa o indirecta con la muerte ni con la víctima".

La acusación particular y popular, en cambio, concluyó que "no cabe otra conclusión lógica" que considerar que el acusado atentó contra la vida de la víctima. Además, resaltó que víctima y victimario se conocieron a través de una aplicación de contactos para homosexuales, lo que el acusado utilizó para acceder al domicilio y asfixiar al fallecido.

Por su parte, el Ministerio Fiscal consideró "acreditado" que la víctima no falleció de muerte natural sino violenta y que fue el encausado quien "le mató", sin indicios de que participaran terceras personas. Asimismo, recordó que la Policía responsabiliza al acusado de muertes e intentos de homicidio con características comunes: varones homosexuales, que vivían solos y utilizaban aplicaciones de contacto.



El modus operandi del señalado responsable

Según la investigación, Nelson David M. B. -se reservan sus apellidos por procedimiento legal en España- se dedicaba presuntamente a coordinar encuentros con otros hombres a través de aplicaciones de chat para hombres gais. Sin embargo, una vez se veía con ellos los estrangulaba sin dejar marcas y, acto seguido, accedía a sus celulares para hacer transferencias de dinero.

Nelson David se entregó a las autoridades en mayo de 2022, luego de que su foto salió en varios medios de comunicación señalado como el posible asesino en serie de varios hombres homosexuales, un caso que se destapó con la denuncia de su última víctima, quien logró escapar del estrangulamiento y avisarle a la Policía.

En ese entonces los casos, todos ocurridos en Bilbao, puntualmente en el centro, se consideraban muertes naturales. Pero la investigación condujo a las autoridades a determinar el modus operandi de este hombre colombiano, quien para el momento de su captura llevaba tres años viviendo en España sin documentación en regla y trabaja como domiciliario en un establecimiento comercial que administraba su suegra.

El caso empezó a desenredarse el 18 de octubre de ese año, cuando un profesor de piano de 43 años murió, aparentemente, de muerte natural en su casa. El hermano de la víctima, sin embargo, unos días después del fallecimiento, se percató de que la cuenta bancaria del profesor estaba siendo saqueada y llevó esa información ante las autoridades. La Policía entonces encargó un análisis de la sangre del cuerpo y se encontraron restos de una droga mezclada con alcohol, una dosis suficiente para provocar la pérdida de consciencia. La Policía del País Vasco indagó en tres muertes de otros tres hombres, también en el centro de Bilbao, y en condiciones similares.

Fue clave el testimonio del hombre que logró escapar. Según dijo, había acordado verse con Nelson David M. B. y con otro hombre en casa de uno de ellos. El agresor trató de estrangularlo y el otro se resistió. Luego de un forcejeo, el joven colombiano escapó, pero dejó su mochila en esa casa, en esta se hallaron un frasco con una sustancia -la misma que solía usar con sus víctimas- y sus documentos de identidad.

