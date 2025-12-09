En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cancelan rueda de prensa con María Corina Machado en Instituto Nobel de Oslo, ¿irá a ceremonia?

Cancelan rueda de prensa con María Corina Machado en Instituto Nobel de Oslo, ¿irá a ceremonia?

La rueda de prensa que la opositora venezolana tenía previsto dar este martes había sido aplazada inicialmente. Ahora, persisten las incógnitas sobre su presencia en la ceremonia.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
María Corina Machado.
AFP

