El principal sospechoso en caso Madeleine McCann quedaría libre pronto: ¿por qué?

El principal sospechoso de la desaparición en Portugal de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, se ha negado a ser entrevistado por la Policía Metropolitana de Londres, antes de su inminente liberación el 17 de septiembre, informaron las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Policía indicó haber enviado una solicitud internacional a Brueckner, de 49 años, para hablar con él sobre el caso de la menor, que tenía 3 años cuando desapareció, pero la solicitud fue rechazada.

Madeleine desapareció de la habitación en la que dormía en un complejo turístico de Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007, poco después de que sus padres, Kate y Gerry McCann, la dejaran durmiendo para ir a cenar con unos amigos a un restaurante cercano.



Las fuerzas del orden londinense, que llevan años investigando el caso, han puntualizado que Brueckner es aún sospechoso.



Christian Brueckner paga condena por abuso de una adulta mayor

El alemán, que ha negado cualquier implicación en la desaparición de Madeleine, cumple actualmente una condena de siete años de prisión en Alemania por la violación de una mujer estadounidense en su domicilio de Praia da Luz, Portugal, en 2005 y podría ser liberado este miércoles.

Publicidad

El inspector jefe detective Mark Cranwell, de la Met, declaró que la policía continuará investigando cualquier línea de investigación viable a falta de una entrevista con Brueckner.

"Durante varios años hemos colaborado estrechamente con nuestros colegas policiales en Alemania y Portugal para investigar la desaparición de Madeleine McCann y ayudar a su familia a comprender lo ocurrido la noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz", añadió.

Publicidad

"Hemos solicitado una entrevista con este sospechoso alemán, pero, por razones legales, solo puede realizarse mediante una carta rogatoria internacional, que ya se ha presentado. Posteriormente fue rechazada por el sospechoso. A falta de una entrevista, continuaremos investigando cualquier línea de investigación viable", puntualizó.

Las autoridades alemanas, portuguesas y británicas han llevado a cabo varias búsquedas desde la desaparición de la niña, cuyo caso fue centro de una gran atención mediática en todo el mundo.

Por su parte, el fiscal jefe del caso McCann, Christian Wolters, dijo en una entrevista con AFP que cree que Brueckner sigue siendo "peligroso".

Según dijo, un experto psiquiátrico que lo evaluó recientemente concluyó que "es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales".

Publicidad

"No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá", afirmó Wolters.

Los fiscales solicitaron que Brueckner lleve una tobillera electrónica y deba informar a las autoridades de su lugar de residencia, pero la justicia no ha tomado aún una decisión al respecto.

Publicidad

Pero incluso si aceptan esto, será "básicamente un hombre libre", afirmó Wolters, que teme que se vaya de Alemania.

Brueckner niega estar implicado en el caso de McCann, que desapareció de la habitación del hotel donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias