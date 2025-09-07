El 'Richard Ríos Hondureño', capturado en Panamá señalado de abuso de una menor en Estados Unidos

Un creador de contenido hondureño de 24 años de edad, conocido en redes sociales como el 'Richard Ríos Hondureño', fue detenido en el principal aeropuerto de Panamá por una orden de captura internacional por un caso de violación a una menor en Estados Unidos y enfrenta un proceso de extradición a ese país, informaron este sábado medios locales y fuentes oficiales.

La Policía Nacional de Panamá en su informe dijo que, a través de Interpol, capturó el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen "a un hombre de nacionalidad hondureña con una orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses por delitos de agresión sexual y violación contra un menor".

"El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras y tenía como destino Sao Paulo, Brasil; sin embargo su escala se vio interrumpida y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional de Panamá.



El diario panameño El Siglo identificó al detenido como el tiktoker hondureño Daniel Coly, mejor conocido como 'Richard Ríos Hondureño'.

El rotativo panameño Mi Diario dijo, por su parte, que el creador de contenidos se dirigía a Brasil para participar en un partido amistoso junto a la selección de tiktokers de Brasil.



¿Qué dijo la familia de Daniel Coly?

A través de un comunicado, la familia del señalado abusador dijo que "este no es un tema fácil de hablar, pero es algo que ha afectado profundamente la vida de Daniel desde que sucedió. Ahora es momento de luchar por su justicia. Hoy nos presentamos para defender a Daniel y compartir la verdad. Todo lo que se ha escrito sobre él no es cierto. A todos sus seguidores, les pedimos que se pongan en nuestra posición. Si este fuera su hijo, su hermano, su padre, comprenderían nuestro dolor y lucharían junto a nosotros".

La familia explicó que "en septiembre del 2023, Daniel fue acusado de estar involucrado con una menor. Desde su arresto, ha enfrentado grandes injusticias en el sistema legal de los Estados Unidos. Daniel estaba en el país legalmente, pero no se le dio una audiencia justa. No se le permitió renovar su visa y el juez ordenó su deportación a Honduras". Además, señaló que "la joven que acusa a Daniel ha seguido enviándole mensajes sugiriendo querer retomar la relación e incluso defendiendo a su familia. Sus acciones contrastan enormemente con sus acusaciones iniciales".

