Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / El 'Richard Ríos Hondureño', capturado en Panamá señalado de abuso de una menor en Estados Unidos

El 'Richard Ríos Hondureño', capturado en Panamá señalado de abuso de una menor en Estados Unidos

Daniel Coly tenía previsto hacer una escala en Panamá para viajar hacia Brasil. Sin embargo, una alerta de Interpol permitió su detención. La familia del tiktoker se pronunció.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:03 a. m.
Daniel Coly habría abusado de una menor en 2023 -
Redes sociales