Emotivo video de hombre que se negó a dejar a sus perros mientras evacuaba edificio en Venezuela

Entre la emergencia y la incertidumbre que dejaron los movimientos telúricos que sacudieron a Venezuela durante la tarde de este miércoles, también surgieron escenas que reflejan el impacto humano de la tragedia.



Uno de los registros que más ha llamado la atención muestra a un hombre saliendo de un edificio cuya fachada resultó gravemente afectada por el sismo. En medio de los escombros y la preocupación por lo ocurrido, el ciudadano fue captado cargando a sus dos perros, uno a cada lado, sin dejarlos atrás durante la evacuación.

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La escena se ha compartido ampliamente en redes sociales y se ha convertido en una de las imágenes más humanas y representativas de las horas posteriores a la emergencia.

La emergencia en Venezuela

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.



Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,1, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.



El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

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Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

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El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

AGENCIA EFE.

EDITADO POR HEIDY CARREÑO