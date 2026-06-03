Empleada de jardín infantil enfrenta 12 cargos tras presuntas agresiones contra varios menores

Un caso que ha generado indignación en Florida tiene bajo investigación a una trabajadora de una guardería infantil, acusada de presuntamente agredir a varios menores de edad dentro de un salón de clases.



Las autoridades señalan que la mujer habría golpeado a varios niños, algunos de ellos con una grapadora metálica, hechos que quedaron registrados por cámaras de vigilancia del centro educativo.

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La señalada es Latasha Mullings, de 41 años, quien enfrenta 11 cargos de agresión y un cargo de asalto, según registros judiciales del condado de Brevard. La mujer trabajaba en la guardería Mustard Seed Kids, ubicada en West Melbourne, de donde fue despedida tras conocerse las denuncias.

¿Cómo se conoció el caso?

La investigación comenzó luego de que un padre de familia alertara a la dirección de la guardería sobre una presunta agresión contra su hijo. De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, la directora del centro, Kaitlin Fletcher, recibió el reporte de que Mullings habría golpeado al menor en el rostro.



Tras la denuncia, la directora decidió revisar las grabaciones de seguridad correspondientes a siete días de actividades en el aula donde trabajaba la empleada. Las imágenes analizadas comprendían el periodo entre el 19 y el 26 de mayo.



Posteriormente, el 27 de mayo, Fletcher contactó a las autoridades para informar sobre lo que había encontrado en los videos, dando inicio a la investigación policial.

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¿Qué muestran las grabaciones?

Según la declaración jurada revisada por las autoridades, las imágenes de vigilancia mostrarían a Mullings agrediendo a cinco estudiantes distintos, cuyas edades oscilaban entre los 2 y los 4 años.

Los investigadores sostienen que las agresiones ocurrieron en 11 ocasiones diferentes. Entre los hechos señalados, dos menores habrían sido golpeados en la cabeza con una grapadora metálica.

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Además, la documentación judicial indica que la trabajadora presuntamente lanzó uno de sus zapatos contra un estudiante, aunque no logró impactarlo.

Las grabaciones también mostrarían otros episodios de violencia. Según las acusaciones, uno de los niños habría recibido tres cachetadas, mientras que otro fue golpeado en la cabeza con un cubo y en el rostro con un peluche.

Las autoridades igualmente señalaron que otro menor habría sido golpeado en una mano con un zapato.

Luego de revisar el material audiovisual, la directora del establecimiento confrontó a la empleada sobre los hechos observados.

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De acuerdo con la declaración jurada, durante esa conversación ocurrida el 26 de mayo, Mullings habría reaccionado con una frase que quedó consignada en la investigación.

“Mis bebés me van a extrañar”, habría exclamado la trabajadora cuando fue confrontada por la directora del centro infantil.

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Tras ese encuentro, la guardería tomó la decisión de despedirla de manera inmediata.

¿Qué cargos enfrenta?

Como resultado de la investigación, Latasha Mullings fue acusada de 11 cargos de agresión y un cargo de asalto. Los registros judiciales indican que estaba programada para comparecer ante un tribunal el 29 de mayo.

Sin embargo, la audiencia fue cancelada. Según la información disponible, la mujer pagó una fianza antes de que se llevara a cabo la diligencia judicial.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que deberá regresar ante la justicia para responder por los cargos en su contra.

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Tampoco se ha informado públicamente si la acusada se declaró culpable o inocente de las imputaciones. De igual manera, no se conoce si cuenta con representación legal que pueda pronunciarse en su nombre frente a las acusaciones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co