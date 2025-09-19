En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿En qué consiste la nueva tarjeta de residencia "dorada" de EE. UU. que creó Trump y a quién aplica?

¿En qué consiste la nueva tarjeta de residencia "dorada" de EE. UU. que creó Trump y a quién aplica?

Costará un millón de dólares para individuos y dos millones en caso de ser patrocinado por una empresa. Le contamos lo que anunció el presidente de Estados Unidos.

Por: AFP
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Embajada de Estados Unidos en Bogotá anuncia cambios en la imagen de la visa
Las empresas que quieran contratar a trabajadores extranjeros muy cualificados deberán desembolsar una alta suma de dinero.
Getty Images

