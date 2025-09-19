¿En qué consiste la nueva tarjeta de residencia "dorada" de EE. UU. que creó Trump y a quién aplica?

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "tarjeta dorada" que costará un millón de dólares para individuos y dos millones en caso de ser patrocinado por una empresa. El mandatario republicano anunció también que las empresas que quieran contratar a trabajadores extranjeros muy cualificados mediante la visa H-1B, como los del sector de alta tecnología, deberán desembolsar cada año 100.000 dólares, en lugar de los 1.000 dólares actuales.

"Creo que va a ser tremendamente exitoso", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval, en alusión a esa "tarjeta dorada", que hace parte de su política de incentivar el empleo de calidad en Estados Unidos.

"Mediante un pago de un millón de dólares al Tesoro de los Estados Unidos, o si una corporación los está patrocinando, dos millones, [esos aspirantes] tendrán acceso a un tratamiento acelerado de visas como parte de este nuevo programa de Tarjeta Dorada", dijo Will Scharf, asistente de Trump.



Junto al mandatario había una pancarta dorada, en forma de tarjeta de crédito tamaño gigante, con su foto en pleno centro.

Las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador. Desde su primer mandato, Trump ha mostrado su intención de limitar esos permisos de trabajo para priorizar a los trabajadores estadounidenses.

El número de solicitudes de visas H1-B ha aumentado significativamente en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. En contraste, el pico de rechazos se registró en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Estados Unidos aprobó aproximadamente 400.000 visas H1-B en 2024, de las cuales dos tercios fueron renovaciones. India representa alrededor de tres cuartos de los beneficiarios. Las grandes empresas tecnológicas dependen de trabajadores indios que se trasladan a los Estados Unidos o viajan entre ambos países.

Empresarios del sector tecnológico, incluido el exaliado de Trump, Elon Musk, han advertido contra la focalización de las visas H-1B, argumentando que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes importantes en el sector tecnológico. Estos anuncios complementan la masiva operación contra la inmigración ilegal en todo el país, que ha recibido grandes fondos aprobados por el Congreso.

