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En Venezuela todavía hay 389 presos políticos, según la ONG Foro Penal

La ONG Foro Penal compartió una nueva cifra este viernes sobre cuántos presos políticos quedan todavía por liberar por parte de las autoridades en Venezuela tras meses de promesas.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
En Venezuela todavía hay 389 presos políticos, según la ONG Foro Penal
Imagen de referencia.
AFP

La ONG Foro Penal cifró este viernes en 389 el número de presos políticos en Venezuela, de los cuales 39 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un conteo con fecha hasta el pasado martes. A través de X, la organización detalló que, del total de presos políticos, 357 son hombres y 32 son mujeres. Además, indicó que 225 son civiles y 164 militares.

De este grupo, 388 son adultos y uno es menor de edad, añadió Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela. La ONG subrayó que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.133 "detenciones políticas", y estiman que más de 11.000 personas están "sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad", como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la organización consideró arbitrarias.

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Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos. Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, luego de cinco meses del anuncio del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un "número importante" de personas.

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El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Por su parte, el Gobierno de Venezuela niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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