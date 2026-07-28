Ordenan inspeccionar 453 aviones Boeing 737 MAX tras problemas en su interior: ¿de qué se trata?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó inspeccionar 453 aviones Boeing 737 MAX registrados en ese país tras detectar que algunos asientos de pasajeros fueron instalados de forma incorrecta. Según el organismo, esta situación podría representar un riesgo durante un aterrizaje de emergencia o en caso de fuertes turbulencias, ya que los asientos podrían desprenderse y causar lesiones a los ocupantes.

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¿Qué encontró la FAA?

La decisión hace parte de una propuesta de directiva de aeronavegabilidad publicada por la FAA, luego de recibir un informe en el que se advertía que algunos conjuntos de asientos de pasajeros no fueron instalados correctamente sobre los rieles del piso de las aeronaves.

La autoridad aeronáutica explicó que esta falla podría provocar que determinados asientos se desprendan si el avión enfrenta cargas mayores durante un aterrizaje de emergencia o episodios de turbulencia severa. Por ese motivo, las aerolíneas deberán realizar una inspección detallada para verificar que los sistemas de fijación estén correctamente ensamblados y, si encuentran irregularidades, efectuar las reparaciones correspondientes.



Aunque la directiva está dirigida a aeronaves registradas en Estados Unidos, la FAA no precisó si la medida también será adoptada por operadores internacionales, aunque este tipo de disposiciones suele servir como referencia para otros países.



Más de 80.000 asientos deberán ser revisados

La inspección abarcará los modelos Boeing 737-8, 737-9 y 737-8200, que suman 453 aeronaves registradas en Estados Unidos.

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Según datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium, citados por Forbes Colombia, la medida implicará revisar más de 80.000 asientos instalados en esos aviones.

La FAA estima que cada Boeing 737 MAX puede tener hasta 69 conjuntos de asientos montados sobre rieles que deberán ser inspeccionados. Si alguno presenta una instalación incorrecta, será necesario desmontarlo y volver a instalarlo para garantizar que quede asegurado.

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El organismo también calcula que el proceso de reinstalación de cada conjunto de asientos tomaría aproximadamente una hora de trabajo. Sin embargo, todavía no ha definido el plazo con el que contarán las aerolíneas para completar las inspecciones y las reparaciones.

¿Qué aerolíneas podrían verse afectadas?

De acuerdo con información de la industria citada por el medio antes mencionado, United Airlines y Southwest Airlines son las compañías estadounidenses con mayor cantidad de aviones Boeing 737 MAX que podrían estar incluidas en esta revisión.

Los 453 aviones representan cerca de una quinta parte de los más de 2.300 Boeing 737 MAX que actualmente están en servicio.

Además, la FAA estima que las inspecciones tendrán un costo aproximado de 2,7 millones de dólares, sin contar los gastos que puedan generar las reparaciones necesarias.

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La medida llega tras otros controles al Boeing 737 MAX

La decisión de la FAA se conoce pocas semanas después de que el organismo devolviera a Boeing la autorización para realizar las verificaciones finales de seguridad de los aviones 737 al salir de la fábrica.

Esa facultad había sido suspendida tras los accidentes de los vuelos 610 de Lion Air y 302 de Ethiopian Airlines, ocurridos con aeronaves Boeing 737 MAX, que dejaron 346 personas fallecidas.

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Sobre esa decisión, el presidente ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, aseguró:

"Trabajamos duro para generar esta confianza de la FAA, y nos tomamos esta responsabilidad muy en serio".Hasta el momento, Boeing no ha emitido un pronunciamiento sobre la nueva orden de inspección relacionada con los asientos de los Boeing 737 MAX.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co