Gobierno de Venezuela dice que bancos darán créditos a afectados por terremotos para comprar casas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó durante la noche de este martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, luego de que miles de personas perdieran sus casas tras los recientes terremotos del pasado 24 de junio. "Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario", informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales. Las viviendas que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80% y el 20% restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez.

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Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el Gobierno subsidiará el 50 % y el porcentaje restante lo pagará el afectado mediante un crédito durante 25 años, apuntó la mandataria encargada. "Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación", advirtió.

De igual forma, indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción. "He solicitado al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas", señaló.



El doble terremoto ha dejado al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el Gobierno no ha actualizado las cifras. Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según los mismos datos oficiales.



El Banco Mundial estimó el jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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Rodríguez informó el lunes de la inspección de más de 30.000 edificios tras el doble terremoto de magnitud. "Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo", señaló la mandataria en el despliegue de brigadas populares en Caracas del plan de habitabilidad "Venezuela Renace", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez dijo que a través de este programa se están "interviniendo activamente" más de 12.000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales. "Las que están en rojo están en evaluación de qué proceso se debe aplicar (para su arreglo)", añadió.

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El sábado, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informó que pudo inspeccionar más de 8.000 estructuras tras los terremotos, para evaluar su habitabilidad, identificar fallas críticas y dar recomendaciones a las comunidades y autoridades locales para mitigar vulnerabilidades.

En nota de prensa, el CIV dijo que más del 70% de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables y alrededor de 25 % bajo "habitabilidad con precaución" o "no habitable". Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, explicó que las revisiones continuarán en las "zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital".

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*Con información de EFE