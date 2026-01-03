Esta es la cárcel en Brooklyn donde trasladarían a Nicolás Maduro: “El infierno en la Tierra”

La operación fue sorprendente y fugaz. Los habitantes de Caracas, capital de Venezuela, todavía celebraban la llegada del año nuevo cuando empezaron a escuchar las explosiones en bases militares y, tras varios minutos de pánico, comenzó a sonar el rumor de que Nicolás Maduro, presidente del país, acababa de ser capturado por fuerzas de Estados Unidos. La noticia fue confirmada poco después.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la operación, denominada 'Absolute Resolve (Resolución Absoluta)', también capturaron a la esposa de Maduro, Cilia Flores. La pareja será juzgada por narcotráfico ante la Justicia estadounidense tras más de una década en el poder. Para adelantar la detención del jefe del chavismo participaron más de un centenar de aeronaves, las cuales sobrevolaron varias zonas de Caracas.

Luego de la detención, Maduro y Flores fueron detenidos bajo custodia estadounidense en el buque USS Iwo Jima y luego arribaron en un avión a Nueva York, donde afrontan su imputación por cuatro cargos distintos, entre ellos narcoterrorismo. Entre las imágenes que le dan la vuelta al mundo está la publicada por Donald Trump en la plataforma Truth Social, en la cual muestra a Maduro a bordo de ese buque esposado y con los ojos y oídos tapados.



Además, también se conocieron las imágenes de cuando Maduro sale del avión, fuertemente custodiado por el FBI, para ser trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.



¿Cómo es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn comenzó a funcionar desde inicios de la década de los 90 y, poco a poco, se fue convirtiendo en la prisión a donde llevaban a los presos del más alto nivel. A diferencia de otras cárceles del mundo, en este lugar se alberga tanto a hombres como mujeres que se consideren de suma peligrosidad.



Por las difíciles condiciones del lugar, muchos presos que han acabado su condena la describen como “el infierno en la tierra”. En diálogo con la BBC, Andrew Dalack, abogado de varios reclusos en esa cárcel, contó que "es un lugar que da mucho miedo". Allí, más de 1.200 reos viven, pero muchos se mantienen en condiciones de aislamiento.

Publicidad

Algunas de las situaciones por la que han alertado sobre los peligros del penal son la oscuridad y las condiciones gélidas, más en épocas de invierno cuando las temperaturas son realmente bajas.

En el 2019, recordó la BBC, un incendio eléctrico en pleno invierno provocó un apagón que sumió a la prisión en la oscuridad y el frío. Y meses después se denunció la muerte de un condenado luego de ser rociado con gas pimienta por los guardianes de la cárcel. Además, hay casos de fallecimientos por peleas entre reclusos.

Publicidad

El mismo Andrew Dalack contó que las condiciones son de "hacinamiento, falta de personal y poca voluntad política para arreglar el precario estado del penal".



Estos son algunos presos en Brooklyn

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores estarán en el mismo penal donde permanecen cabezas del narcotráfico, como Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de Los Choneros, de Ecuador; Ismael Zambada, alias El Mayo, capo del Cartel de Sinaloa; o famosos por su historial criminal, como Sean ‘Diddy’ Combs, rapero y productor musical quien es acusado de conspiración para el delito organizado y tráfico sexual.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, en unas cartas que también recordó la BBC, señaló que están en la prisión de Brooklyn ha presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a su integridad. También narró cómo fue “segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento”.

En la noche de este sábado 3 de enero, según la agencia Reuters, Maduro fue trasladado a un complejo policial en Manhattan, donde permanecerá por unas horas y luego sería trasladado a Brooklyn.

NOTICIAS CARACOL