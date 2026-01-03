Esta es la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, en la que se ve al líder del régimen de Venezuela esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras.

La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado y desde donde luego será llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Maduro, además, aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con una sudadera de color gris. Detrás de él puede verse a un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).



Junto a Maduro fue detenido su esposa, Cilia Flores. Ambos están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.



"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.



"Estaba oscuro y era peligroso"

“Nicolás Maduro tuvo muchas oportunidades de detener esto”, aseguró el presidente de Estados Unidos durante la rueda de prensa que ofreció para dar nuevos detalles sobre la captura del líder del régimen venezolano.

En su cuenta de Truth Social, Trump también compartió videos del ataque en Venezuela para la captura y extracción de Maduro, en los que se ve varios helicópteros atacando puntos estratégicos de la nación suramericana.

Durante la rueda de prensa, el presidente indicó que las fuerzas especiales dejaron a Caracas a oscuras antes del ataque para capturar a Maduro. Todo "estaba oscuro y era peligroso", pero Trump celebró la valentía de las fuerzas estadounidenses que realizaron con éxito el operativo.

Noticia en desarrollo.