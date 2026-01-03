En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué pasará con el régimen de Venezuela tras captura de Maduro? Esto dijo Trump

¿Qué pasará con el régimen de Venezuela tras captura de Maduro? Esto dijo Trump

El presidente de Estados Unidos advirtió que no permitiría que nadie "retomara" lo que Maduro dejó.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Qué pasará con los otros líderes del régimen de Venezuela tras captura de Maduro
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad