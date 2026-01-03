¿Qué pasará con el régimen de Venezuela tras captura de Maduro? Esto dijo Trump

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez son tres de las cabezas del chavismo que podrían tomar el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tras la detención de líder del régimen venezolano que no permitiría que nadie "retomara donde él lo dejó", y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", declaró Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington "no iba a dejarse intimidar".

Maduro fue capturado "en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa", detalló Trump.



Aunque el mandatario no quiso revelar más detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura "al detalle" en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.



Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

