Trump mencionó a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “Tiene voluntad de hacer lo que pensamos”

El presidente de Estados Unidos recalcó que “Venezuela tiene mucha gente mala que no debería estar liderándola”, luego de informar que “dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 3 de ene, 2026
Trump mencionó a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “Tiene voluntad de hacer lo que pensamos”
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

