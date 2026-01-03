Trump mencionó a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro: “Tiene voluntad de hacer lo que pensamos”

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, por parte de fuerzas estadounidenses, la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, exigió una prueba de vida del líder del régimen chavista. Sin embargo, Donald Trump la mencionó en su rueda de prensa, dando a entender que ella está dispuesta a colaborar con su Gobierno para la transición de poder en Venezuela.

Luego de que se especulara que la funcionaria estaba en Rusia o Cuba, los medios The New York Times y el canal Telesur informaron que ella se encuentra en Venezuela.

Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor. La declaratoria debe hacerla la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), señala la Constitución.



La también ministra de Petróleo se comunicó en la madrugada de este sábado con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para denunciar que desconocían el paradero de Maduro y exigir su fe de vida. (Lea también: Esta es la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos)



Delcy “dijo ‘hacemos lo que ustedes necesiten’”: Trump

El mandatario estadounidense señaló que su Gobierno está “trabajando con la gente de Venezuela para asegurar que la gente de Venezuela está bien, porque para nosotros irnos, ¿quién va a tomar el poder?”.



“Hay una vicepresidenta que fue asignada por Maduro, tuvo una larga conversación con Marco (Rubio) y dijo ‘hacemos lo que ustedes necesiten’. Creo que ella no tenía opción. No vamos a hacer lo de Maduro e irnos y que se vaya al infierno. Si nos fuéramos tendríamos cero oportunidad de volver”, añadió.

La conversación a la que hizo referencia el presidente sería la revelada en octubre de 2025 por el Miami Herald, de la que la funcionaria venezolana manifestó en su momento que era “fake!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”.

Trump insistió en que en el régimen de Venezuela hay malos elementos: “Sabemos quiénes son, los hemos identificado y están actuando distinto ahora que hace dos días”.

“Vamos a asegurar que ese país sea manejado correctamente”, reconociendo que el operativo contra Maduro “pudo salir muy mal, pudimos perder mucha gente anoche y no fue así”.

“Estamos listos para hacerlo de nuevo si hay que hacerlo”, recalcó, insistiendo en que “Venezuela tiene mucha gente mala que no debería estar liderándola”, pero “hay un grupo de personas que va a manejar el país”.

Sobre Delcy Rodríguez volvió a comentar que “en esencia ella tiene la voluntad de hacer lo que pensamos nosotros que sea necesario para que Venezuela sea grande de nuevo”. (Lea también: ¿Traición en el régimen? La millonaria recompensa que habría llevado a la captura de Nicolás Maduro)

