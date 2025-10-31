Bernie Moreno pide designar a Clan del Golfo, Los Pachenca y disidencias de Calarcá como terroristas

El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno le envió una carta al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para solicitarle que incluya a las organizaciones delincuenciales del Clan del Golfo, Los Pachenca y las disidencias de las Farc de alias Calarcá, todas colombianas, en los grupos terroristas extranjeros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Su historial de violencia es claro: asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y enfrentamientos armados, todos actos que caen directamente dentro de la definición legal de terrorismo bajo la ley de los Estados Unidos. Tales operaciones demuestran un uso deliberado de la violencia para lograr objetivos políticos y penales”, afirmó Moreno en la misiva.

Especifica cuáles son las bandas que pide sean designadas Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO): Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), dirigido por Alexander Díaz, alias Calarcá; Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dirigido por Jobanis de Jesús Villadiego, alias Chiquito Malo; Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACN o Pachencas), dirigidas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.



Moreno subraya que estos grupos “son organizaciones extranjeras que participan en actividades terroristas y conservan la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas, lo que amenaza la seguridad de los Estados Unidos y sus ciudadanos”.



“Ayudan a matar estadounidenses”

Según el senador, “lo más crítico es que estos grupos ayudan a matar a los estadounidenses. Sus operaciones de tráfico de drogas son directamente responsables del flujo de narcóticos mortales a nuestras comunidades, incluidas las de Ohio”.



Señala que “estas pandillas solo buscan fortalecer sus afiliaciones con redes criminales y terroristas transnacionales, incluidos los carteles mexicanos, que representan una amenaza cada vez mayor para nuestra seguridad nacional”.

Publicidad

Para Bernie Moreno, “estas organizaciones cumplen claramente con el estándar legal para la designación. Tomar este paso equipará a las autoridades estadounidenses con herramientas más sólidas para interrumpir las redes financieras y logísticas de estos grupos, ayudar a llevar a los miembros y a aquellos que los apoyan ante la justicia y proteger al pueblo estadounidense de estas organizaciones terroristas.”

Finaliza diciéndole a Marco Rubio que espera “que me ayudes a enviar un mensaje claro a Colombia y a la región: que Estados Unidos actuará de manera decisiva contra el terrorismo y la violencia organizada que afecta la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.



La ofensiva de Estados Unidos contra grupos declarados terroristas

Donald Trump empezó acciones contra dichos grupos, entre ellos el Cartel de los Soles, que supuestamente es liderado por Nicolás Maduro. También se refirió concretamente al peligroso cartel mexicano de Sinaloa y a la banda de origen venezolano Tren de Aragua.

Publicidad

Por ello dio inicio a ataques contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, lo que ya deja cerca de 60 muertos y que la ONU ha condenado y calificado como “ejecuciones extrajudiciales”. (Lea también: Donald Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de Estados Unidos tras maniobras de Rusia)

NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP