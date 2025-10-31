En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
MOVILIDAD BOGOTÁ 31 DE OCTUBRE
B KING Y REGIO CLOWN
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Bernie Moreno pide designar a Clan del Golfo, Los Pachenca y disidencias de Calarcá como terroristas

Bernie Moreno pide designar a Clan del Golfo, Los Pachenca y disidencias de Calarcá como terroristas

“Estos grupos ayudan a matar a los estadounidenses” por sus nexos con el narcotráfico, afirmó el senador colombo-estadounidense en una carta que le envió a Marco Rubio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Declarar terroristas a Clan del Golfo, Los Pachenca y disidencias de Calarcá, pide Bernie Moreno
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad