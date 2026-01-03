Estados Unidos restringe vuelos sobre Venezuela tras reportes de acciones militares

La Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió un aviso que limita la circulación de aeronaves en el espacio aéreo venezolano, luego de que la capital de Venezuela, Caracas, amaneciera este sábado 3 de junio bajo tensión tras múltiples explosiones y sobrevuelos de aviones en distintos puntos de la capital y estados cercanos, en medio de lo que el Gobierno venezolano calificó como una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, los ataques se registraron en localidades civiles y militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en Caracas, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”. Entre los puntos afectados en la capital destacan Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, y la base aérea de La Carlota, donde vecinos reportaron explosiones, cortes de luz y ráfagas de disparos. También se registraron detonaciones en sectores como El Valle, Los Próceres, La Pastora y 23 de Enero.

Horas más tarde del ataque, el presidente Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro fue capturado. "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión". Además, el mandatario confirmó que habrá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. de este sábado.



Estados Unidos restringe vuelos sobre Venezuela

El aviso oficial de la fuerza militar indica que prohíbe este sábado a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado, según la CBS.



El Gobierno de Venezuela anunció la activación de un decreto de "conmoción exterior", con el objetivo, según explicó, de resguardar el territorio nacional. La decisión incluyó el despliegue de unidades militares y policiales, además de la coordinación de autoridades regionales y municipales para atender la situación.



En medio de el impacto mundial generado por los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, estaba refiriéndose a lo sucedido en su país y al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Nicolás Maduro había sido capturado junto con su esposa.

Durante su alocución, Padrino dijo que "hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos".

Agregó Padrino que, “frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al Gobierno norteamericano por flagrante violación de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.



Venezuela amaneció bajo tensión tras múltiples explosiones

Durante la madrugada del sábado, residentes de Caracas y de zonas cercanas reportaron detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves. En redes sociales circularon imágenes de explosiones en distintos puntos de la capital. Periodistas constataron daños en el perímetro de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, donde se observaron restos de fuego, afectaciones en el vallado y presencia de efectivos de seguridad en la autopista adyacente.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado en los últimos meses. En noviembre, el presidente estadounidense advirtió públicamente sobre la posibilidad de realizar ataques en el marco de su campaña contra el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de narcotráfico. El viernes previo a los hechos, Trump anunció una operación contra una “gran instalación”, sin precisar su ubicación exacta. Días después, indicó que el objetivo había sido un muelle, aunque tampoco detalló el lugar.

