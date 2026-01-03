En vivo
Estados Unidos restringe vuelos sobre Venezuela tras reportes de acciones militares

Estados Unidos restringe vuelos sobre Venezuela tras reportes de acciones militares

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció la suspensión de operaciones aéreas sobre Venezuela, luego de una serie de explosiones reportadas en Caracas y otros estados del país.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de ene, 2026
