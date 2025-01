Estos son los 12 colombianos detenidos en Venezuela por el régimen de Maduro

Tras las protestas desatadas en Venezuela por las controversiales elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro realizó detenciones arbitrarias; entre ellas, se encuentran retenidos 12 colombianos.

¿Quiénes son los 12 colombianos detenidos por el régimen de Maduro?

De acuerdo con la información recopilada por Blu Radio, fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron la identidad de los 12 colombianos detenidos en Venezuela. Se trata de:



Manuel Alejandro Tique Chaves Arlei Danilo Espitia Lara David Josué Misse Durán Edwin Iván Colmenares García Carlos Alberto Cañas Carreño Martín Emilio Rincón Quitián Kevin José Saavedra Basallo Danner Gonzalo Barajas Luque Leidy Jimena Méndez Lucema Brayan Sair Navarro Cáceres Dionel López Juan Zúñiga

El Gobierno colombiano se encuentra haciendo las gestiones necesarias a través del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, buscando que el régimen de Maduro libere a los connacionales.

Petro pidió que régimen de Maduro libere a los detenidos

El presidente Gustavo Petro celebró la puesta en libertad del activista colombiano Carlos Correa, director de la ONG venezolana de derechos humanos Espacio Pública, y aprovechó para pedir que el régimen de Maduro libere a todos los detenidos por las elecciones, incluidos doce colombianos.

"Cuando la tregua entre Hamás e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una y otra parte; cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere a todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las post elecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio", escribió el presidente colombiano en su cuenta de X.

Y añadió: "Que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos".

Ha sido liberado el defensor de derechos humanos Carlos Correa en Venezuela.



Cuando la tregua entre Hamas e Israel habla de la liberación de centenares de rehenes de una y otra parte; cuando Cuba ha liberado a más de 500 prisioneros, es importante para la paz en las Américas… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2025

La ONG Espacio Público reportó el pasado martes de la semana pasada la "desaparición" de Correa, el mismo día que la detención de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el "secuestro" de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó así el hecho.

Esta detención provocó una de las reacciones más tajantes del presidente colombiano sobre Venezuela: "Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión deNicolás Maduro ", dijo entonces Petro.

En un largo mensaje en X, reiteró la postura de Colombia frente a la crisis en Venezuela, en la que ha intentado mediar, pero nunca ha reconocido la victoria de nadie en las urnas, alegando que "las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos".

"Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación", apuntó el mandatario colombiano, pero reiteró: "No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas".