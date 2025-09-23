En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estos son los cambios de las visas H-1B para viajar a Estados Unidos: ¿a quién afecta la nueva tasa?

Estos son los cambios de las visas H-1B para viajar a Estados Unidos: ¿a quién afecta la nueva tasa?

El visado H-1B permite a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas trabajar en Estados Unidos, inicialmente por tres años. Gobierno de Trump anunció una nueva tasa que incrementa su costo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Embajada de Estados Unidos en Bogotá anuncia cambios en la imagen de la visa
La Casa Blanca anunció la implementación de una tasa única de 100.000 dólares para las solicitudes de nuevas visas H-1B.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad