Estos son los Chinook, los helicópteros clave en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La capital venezolana despertó el sábado 3 de enero tras una noche marcada por explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en distintos sectores. El operativo militar ejecutado por Estados Unidos incluyó bombardeos estratégicos y un corte de energía en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados hacia Estados Unidos en avión. Dos días después, el líder venezolano deberá comparecer antes la justicia de ese país.

Videos difundidos en redes sociales muestran los ataques y permiten identificar las aeronaves utilizadas en la operación. Entre ellas destacan los MH-47 Chinook, helicópteros diseñados para misiones especiales y que jugaron un papel clave en la incursión militar a Venezuela.



Los Chinook: protagonistas del despliegue aéreo

Las imágenes captadas por ciudadanos cerca de puntos estratégicos como Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota revelan el despliegue de más de una decena de helicópteros que atacaron instalaciones militares y defensas antiaéreas alrededor de las 2:00 a.m., hora local.

Los aparatos utilizados serían CH-47 Chinook, fabricados por Boeing, reconocidos por su doble rotor y capacidad para transportar grandes cargas. Sin embargo, Estados Unidos emplea la versión MH-47G, adaptada para operaciones militares con mayor autonomía, sistemas avanzados y equipamiento táctico.



Un helicóptero con historia en conflictos bélicos

Durante más de medio siglo, este modelo ha estado presente en escenarios como Vietnam, Irak, Afganistán, los Balcanes y la Guerra del Golfo. Su diseño lo convierte en una pieza esencial para operaciones que requieren movilidad, resistencia y capacidad logística en entornos hostiles.



Características del MH-47G Chinook

El MH-47G es la versión para operaciones especiales del CH-47. Está preparado para misiones de inserción y extracción de fuerzas especiales, transporte de cargas pesadas, vuelos en condiciones adversas y operaciones nocturnas.



Entre sus especificaciones más destacadas:



Tripulación habitual de cinco personas (pilotos, ingeniero de vuelo y artilleros).



Capacidad para transportar hasta 33 soldados completamente equipados.



Carga máxima superior a 10.000 kg.



Velocidad aproximada de 315 km/h.



Aviónica avanzada para operaciones especiales, sistemas de navegación y comunicación clasificados.



Capacidad para vuelo nocturno con visión nocturna, sistemas de guerra electrónica y contramedidas defensivas.



Armamento lateral para autoprotección y operación en entornos extremos como desierto, montaña o selva.

Estos helicópteros son operados por los llamado ‘Nigth Stalkers’, una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos. La operación militar nocturna que culminó con la captura de Maduro no solo evidenció la capacidad táctica de las fuerzas especiales estadounidenses, sino también el papel crucial de los Chinook en misiones de alto riesgo y largo alcance.