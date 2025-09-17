En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ EN VIVO HOY
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Expresidente Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: “No es ni el más benigno ni el más agresivo”

Expresidente Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: “No es ni el más benigno ni el más agresivo”

La noticia se dio a conocer poco después de que el brasilero saliera del hospital, a donde fue trasladado de urgencia por una serie de vómitos, mareos y presión baja.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:58 p. m.
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: “No es ni el más benigno ni el más agresivo”
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad