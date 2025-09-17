Expresidente Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: “No es ni el más benigno ni el más agresivo”

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, recientemente condenado por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico, Claudio Birolini.

Bolsonaro tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", dijo a periodistas el doctor, quien explicó que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a "evaluaciones periódicas" para vigilar su desarrollo.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.



El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, pasó la noche hospitalizado con un cuadro de "anemia persistente y alteración de la función renal", según el boletín divulgado este miércoles 17 de septiembre.

El exmandatario tuvo que ser trasladado de urgencia el martes desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, hasta un hospital privado de Brasilia por una serie de vómitos, mareos y presión baja.

El líder ultraderechista, de 70 años, llegó a la clínica con signos de deshidratación, la frecuencia cardíaca elevada y la presión arterial baja, de acuerdo con el parte, firmado por cuatro médicos del Hospital DF Star. Se sometió entonces a una batería de exámenes que evidenciaron "persistencia de la anemia y alteración de la función renal, con elevación de la creatinina".

Ante el cuadro de mareos frecuentes, se le realizó también una resonancia magnética del cráneo que no mostró "cambios agudos" neurológicos. Así, tras pasar la noche hospitalizado, mostró una mejoría "parcial", después de hidratarse e iniciar un tratamiento con medicamentos.

El domingo pasado, el capitán retirado del Ejército acudió al hospital para la retirada de ocho lesiones en la piel. Entonces, los exámenes ya mostraron un cuadro de anemia por falta de hierro y restos de una neumonía reciente.

Esa salida solo fue posible tras la autorización previa del magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, instructor de los procesos que enfrenta el expresidente Bolsonaro, quien ha venido sufriendo problemas recurrentes de salud derivados de la puñalada que le atestó un enfermo mental el 6 de septiembre de 2018 durante un mitin electoral en el estado de Minas Gerais.



La condena contra Bolsonaro

La Primera Sala del Tribunal Supremo condenó el jueves 11 de septiembre a Bolsonaro y a siete de sus aliados, entre exministros y antiguos mandos militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por tramar un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El exjefe de Estado (2019-2022) recibió el castigo más severo de todos -27 años y 3 meses de prisión- por "liderar" el complot para desmantelar el Poder Judicial, impedir la investidura de Lula y "perpetuarse en el poder" por la fuerza, según la sentencia.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

