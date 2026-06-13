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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Fin de las tensiones? Trump comparte publicación sobre posible acuerdo con Irán en 24 horas

¿Fin de las tensiones? Trump comparte publicación sobre posible acuerdo con Irán en 24 horas

Un mensaje difundido por el primer ministro de Pakistán y replicado por Donald Trump volvió a alimentar las versiones sobre un eventual acuerdo entre Washington y Teherán. Esto se sabe.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Donald Trump
Canva - Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra de Irán.

Trump publicó una captura de pantalla del mensaje de Sharif, aunque no agregó ningún comentario de su parte.

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"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó Sharif en la red social X.

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Asimismo, el líder paquistaní agradeció "el compromiso continuo de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación", al tiempo que expresó el reconocimiento a los aliados de la región por su respaldo, mostrando su confianza en que este pacto constituirá una paz duradera.

Este inminente avance llega después de que el propio Sharif confirmara esta misma madrugada que ya se había alcanzado un "texto definitivo y consensuado" entre Washington y Teherán.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Pakistán,

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Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

Irán afirma que el acuerdo permitiría liberar fondos iraníes congelados y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, mientras que Estados Unidos asegura que se reabriría el estrecho de Ormuz y se sentarían las bases para desmantelar el programa nuclear iraní.

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AGENCIA EFE

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