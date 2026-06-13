En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
TREN DE ARAGUA
BLESSD
LEY SECA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ghana cuestiona a Canadá por negar visado a uno de sus jugadores para el Mundial 2026: ¿por qué?

Ghana cuestiona a Canadá por negar visado a uno de sus jugadores para el Mundial 2026: ¿por qué?

A pocos días del debut de Ghana en el Mundial 2026, el Gobierno de ese país expresó su inconformidad con Canadá por impedir el ingreso de Thomas Pertey.

Por: AFP
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Ghana cuestiona a Canadá por negar visado a uno de sus jugadores para el Mundial 2026: ¿por qué?
AFP

Ghana elevó una queja formal ante Canadá por su negativa a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, informó el ministro de Asuntos Exteriores del país africano este sábado.

El jugador de 32 años será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Ghana envió una nota oficial de protesta" a Canadá, pidiéndole que revocara esta "desafortunada decisión", precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa.

Últimas Noticias

Donald Trump
MUNDO

¿Fin de las tensiones? Trump comparte publicación sobre posible acuerdo con Irán en 24 horas

Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua: estaba en esta zona
MUNDO

Venezuela confirma muerte de ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua: estaba ubicado en esta zona

Excentrocampista del Arsenal, actualmente en el Villarreal, en la liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá.

La selección ghanesa ha establecido su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.

Partey se declaró no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con acusaciones de cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022.

Publicidad

"Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad", señala el comunicado.

La FIFA ha confirmado que Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su partido inaugural contra Panamá el 17 de junio.

Publicidad

El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.

Las autoridades de inmigración de Canadá señalaron que no podían proporcionar detalles sobre casos individuales y añadieron que la seguridad de los ciudadanos canadienses era su prioridad.

El servicio de inmigración de Canadá afirmó que sus funcionarios aplican las normas "de manera uniforme y sin excepción, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el rol en el torneo".

Las autoridades estadounidenses, por su parte, señalaron que tenían conocimiento del caso judicial pendiente, pero indicaron que "no ha sido declarado culpable de ningún delito y se le permitió la entrada a Estados Unidos tras la expedición de un visado".

Publicidad

AGENCIA AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Canadá

Ghana

Copa Mundial FIFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad