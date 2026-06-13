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Noticias Caracol  / MUNDO  / Guerra entre Estados Unidos e Irán: Trump afirma que este domingo firmarán acuerdo

Guerra entre Estados Unidos e Irán: Trump afirma que este domingo firmarán acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mañana se firmará el acuerdo para darle fin a la guerra con Irán y que de inmediato se abrirá el estrecho de Ormuz.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. "El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó el líder republicano en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara este sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas. No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

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En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó. Según el mandatario, el acuerdo no incluye ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

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"Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró. De no ser así, Trump amenazó a la República Islámica con aplicar una "alternativa definitiva", en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Teherán afirma que el acuerdo que se está finalizando permitiría liberar fondos iraníes congelados, algo que niega Washington, y poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en el Líbano. Según la Administración estadounidense, el trato permitiría la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de peaje por parte de Irán, y sentaría las bases para desmantelar el programa nuclear de la República Islámica.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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