MUNDO  / Falleció Yaco Monti, cantante argentino, a los 80 años

Falleció Yaco Monti, cantante argentino, a los 80 años

Yaco Monti estaba retirado de los escenarios hace varios años por motivos de salud. Sus hijos dieron a conocer la triste noticia de su fallecimiento.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Yaco Monti
Yaco Monti es recordado como uno de los grandes artistas de la música romántica en Argentina -
Foto: @yacomontioficial

