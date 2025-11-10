En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Dos ciudades de Colombia están entre las 100 mejores del mundo, según importante ranking

Dos ciudades de Colombia están entre las 100 mejores del mundo, según importante ranking

Ciudad de México se llevó el primer lugar en el top 7 de las mejores ciudades del mundo. Sin embargo, Colombia es el único país que logró destacar con dos capitales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Dos ciudades de Colombia están entre las 100 mejores del mundo, según importante ranking
Dos ciudades de Colombia están entre las 100 mejores del mundo, según importante ranking -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad