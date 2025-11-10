En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Joven de 18 años fue condenado a cadena perpetua por asesinar a un adolescente de 16

Joven de 18 años fue condenado a cadena perpetua por asesinar a un adolescente de 16

El trágico suceso ocurrió en pleno Año Nuevo, cuando los jóvenes protagonizaron una riña callejera.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Joven condenado a cadena perpetua
El joven de 18 años asesinó a otro adolescente en Año Nuevo de 2023 -
Fotos: Freepik / Mirror

Publicidad

Publicidad

Publicidad