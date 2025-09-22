Familiares identificaron el cadáver del cantante colombiano B-King en México, según Fiscalía

El cadáver del músico colombiano Byron Sánchez, conocido como B-King y que fue reportado como desaparecido en México, fue identificado por familiares este lunes, informó la fiscalía de la capital mexicana. Las autoridades de la megaurbe, que colaboran en la investigación, informaron en un comunicado que los familiares de Sánchez "lo reconocieron". Sobre Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown y también desaparecido, la fiscalía detalló que hay "coincidencias" con otro cuerpo hallado el 17 de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.