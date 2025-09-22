Cronología de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de artistas B-King y Regio Clown

En las últimas horas, los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y exnovio de la DJ Marcela Reyes, y Jorge Luis Herrera, que se hacía llamar en el mundo artístico como Regio Clown, fueron localizados sin vida tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país centroamericano. Ambos músicos desaparecieron en la Ciudad de México el pasado 16 de septiembre de 2025, luego de haber participado en el evento musical Sin Censura Independence Day, celebrado el 14 de septiembre en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur. Este concierto formaba parte de las celebraciones por la independencia mexicana y contó con la participación de varios DJ nacionales e internacionales.

Según la denuncia presentada por los allegados, los artistas fueron vistos por última vez cuando se dirigían a un gimnasio en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Desde entonces, no se había tenido noticias de su paradero hasta que se supo el hallazgo de los cuerpos sin vida. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió la investigación y emitió fichas de búsqueda el 21 de septiembre, luego de que se descartara que la desaparición hubiera ocurrido en el estado de Sonora, como se pensó inicialmente.

En entrevista con Noticias Caracol, Juan Camilo Gallego, representante de B-King, indicó que “nosotros arribamos acá a la ciudad de México el pasado 11 de septiembre y el domingo tuvimos un evento donde cual Regio nos invitó a participar en su show y haciendo una participación de cuatro canciones. El día lunes estuvimos en el hotel ahí en Polanco descansando y el martes B-King se levanta con ganas de ir al gimnasio. Por mis ocupaciones, en el momento que estábamos sacando un par de entrevistas para para hacer ese mismo día con B-King, pues yo le digo que yo no lo puedo acompañar que y Regio le dice que él lo acompaña”.



Manifestó también que el día de la desaparición de los dos artistas “a los celulares no les entran los mensajes. Nosotros estábamos hospedados todos en el mismo hotel, ellos salieron del hotel a eso del mediodía, llegan al gimnasio, ellos suben videos dentro del gimnasio y después de las conversaciones que tuvimos de ir a almorzar ya se perdió totalmente la comunicación, no les llegaron los mensajes”.

Agregó el mánager que “yo espero como 7 y media de la noche para llamarlos, no les llegan las llamadas, no entra la llamada ni a Regio ni a B-King y pues yo digo, pues de pronto se ocuparon, se les dispararon los celulares y a ese momento no me preocupo. Llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya la preocupación entró muy fuerte”.



¿Qué dijo Petro sobre desaparición de B-King y Regio Clown?

El presidente Gustavo Petro se refirió a través de sus redes sociales sobre la desaparición de los dos jóvenes y sostuvo que mafias tendrían algo que ver. Además, hizo un llamado a la presidenta de México para encontrarlos: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19,y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Tras conocerse el hallazgo sin vida de los dos jóvenes, el presidente escribió desde su cuenta de X que "asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada "guerra contra las drogas", a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante"

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en rueda de prensa que, tras el pedido del presidente de Colombia, “de inmediato, la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones”.



Familiares de B-King ya reconocieron el cuerpo

En cuanto a los detalles del hallazgo de los cuerpos sin vida, la Fiscalía de Ciudad de México señaló que “realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Agregó la Fiscalía que, "gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”.

Por último, el ente investigador informó que, “este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar (B-King) lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos".



Amenazas contra B-King: "Temo por mi vida"

A través de un video publicado en el mes de mayo de 2025, Bayron Sánchez (B-King) había denunciado una serie de amenazas que estaba recibiendo, según él, por parte de Marcela Reyes y el equipo de trabajo de la DJ. “Quiero informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”.

Según Sánchez, “en pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado. O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para que yo no hable. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden. Acá dice que yo debo quedarme callado porque me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona”.

El fallecido artista agregó que "temo por mi vida. Por eso tengo que hablar por este medio. Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

