Frisby España, ¿en problemas? Esto anunció por "situación" relacionada al "uso de la marca"

Por ahora, el ambicioso plan de expansión de la cadena Frisby España ha sido puesto en pausa. La compañía, que recientemente buscaba consolidarse en el mercado europeo a través del modelo de franquicias, anunció que suspenderá temporalmente la adhesión de nuevos socios, en medio de una disputa legal que pone en duda la legitimidad del uso de su marca. Detrás del anuncio hay un enfrentamiento jurídico con la compañía Frisby Colombia, que reclama la suplantación de su identidad comercial.

En un comunicado difundido por redes sociales y medios oficiales, Frisby España S.L. informó que, aunque continúa interesada en encontrar franquiciados “apasionados y comprometidos” para llevar su concepto a todos los rincones del país, decidió frenar el proceso. “Debido a la situación actual relacionada con el uso de la marca, y a pesar del gran número de solicitudes e intereses recibidos, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente las nuevas adhesiones al programa de franquicias”, señaló la empresa.

En el mismo mensaje, Frisby España agradeció el entusiasmo que ha despertado su concepto de negocio e informó que mantendrá al tanto a los posibles inversores sobre cualquier avance en el proceso. “Esta medida preventiva tiene como objetivo proteger a nuestros futuros franquiciados, así como preservar la integridad y la reputación de la marca en el territorio español”, agregaron.

Frisby lanzó ofertas de empleo en diferentes regiones de Colombia - Getty Images/ Frisby

La puja en España y Colombia por la marca 'Frisby': este es el lío judicial

La decisión de la empresa se conoce en medio de un litigio relacionado con la titularidad de la marca Frisby en Europa. La cadena colombiana Frisby S.A., fundada en 1977 en Pereira, denunció públicamente que la identidad visual de su marca —incluyendo nombre, logotipo, colores y mascota— habría sido replicada por Frisby España sin su autorización.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Frisby S.A. había registrado la marca en la Unión Europea en 2005, pero presuntamente no demostró un uso efectivo durante el tiempo requerido por la legislación europea. Esta situación permitió que, en diciembre de 2024, Frisby España iniciara elproceso legal para solicitar la cancelación del registro de la marca colombiana en Europa por “falta de uso”.

Según Andrés Barreto, exsuperintendente de Industria y Comercio de Colombia, “el solo registro no concede titularidad si no hay uso efectivo. Si uno no usa la marca, pierde el derecho de uso, como lo que le sucedió a Frisby en este caso”. Barreto explicó a Noticias Caracol que las normas europeas requieren pruebas claras de explotación comercial para mantener vigente un registro marcario.

Las creativas imágenes que Frisby ha posteado luego de que varias empresas colombianas salieran en su defensa - IG @frisbylohace

La sociedad Frisby España fue legalmente constituida en Bilbao el 12 de febrero de 2025 con un capital social superior a los 9 millones de pesos. La integran Gonzalo Barrenechea Correa, abogado español especializado en contratación civil y mercantil, y Jacqueline Gillemine Pérez, de nacionalidad belga. Según los documentos de constitución, los socios aseguraron que “no actúan como fiduciarios o por cuenta de terceros”.

Además, en declaraciones públicas, Frisby España afirmó que su equipo no tiene vínculos con Colombia ni conocimiento del producto original. “Ninguna persona del equipo de Frisby España es colombiana ni conocen este país”, aseguraron, añadiendo que “no han consumido el pollo de la marca colombiana”.

El domicilio oficial de Frisby España está ubicado en la Calle Barroeta Aldamar 64º DI, en Bilbao. La empresa fue registrada con objeto social de hostelería, que incluye actividades relacionadas con cafeterías, restaurantes, repostería y servicios similares.

¿Frisby España está en problemas?

Sin puntos de venta activos

El icónico pollo de Frisby recibió apoyo de otras marcas colombianas que defendieron su autenticidad. - Frisby

Pese a la expectativa generada por su anuncio de expansión bajo el lema “una leyenda del pollo cruza el océano”, Frisby España no cuenta aún con locales abiertos al público ni puntos de venta físicos. Según los documentos presentados en su registro, la empresa continúa en etapa de estructuración y búsqueda de franquiciados.

La suspensión del programa de franquiciasocurre en medio de la controversia legal y podría estar directamente relacionada con el litigio de marcas, aunque la empresa española no ha hecho pronunciamientos detallados sobre el fondo del caso.

En su declaración más reciente, Frisby España reiteró que continuará informando sobre el estado del proceso de expansión y reafirmó su intención de avanzar una vez se resuelva el panorama legal. “Nos comprometemos a mantener informados a todos los interesados en cuanto se reabra el proceso de adhesión”, concluyeron.

