Fuentes aseguran que habrá un acuerdo Estados Unidos-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN

Estados Unidos e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.



De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con "buenas noticias" previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

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El anuncio se da pocas horas después de que el presidente de EE. UU. dijera a Fox News que el país estaba en "negociaciones intensas con Irán" cuando faltaban cuatro horas para que termine el plazo dado por Trump. En una llamada, el mandatario aseguró que mantiene abierta la línea de negociación con el país de Medio Oriente. Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.



Amenaza de Trump a Irán a pocas horas de terminar el plazo

Este martes 7 de abril amaneció con los ojos bien puestos sobre estos dos países en medio del conflicto internacional, después de que Trump amenazara con aniquilar "toda una civilización" si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que termina a las 8:00 p. m. (hora de Washington).



Según EFE, Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo. Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en las próximas horas.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con la canciller de Reino Unido, Yvette Cooper, sobre los ataques de Washington e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.



De acuerdo con el Departamento de Estado, los diplomáticos abordaron el "bloqueo de facto" del estrecho por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, durante una conversación telefónica.



Tommy Pigott, portavoz del Departamento, agregó que durante la comunicación se resaltó "la necesidad de esfuerzos internacionales para garantizar la libre circulación del transporte marítimo y el acceso de los suministros energéticos a los mercados mundiales".

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE*