Curioso sueño de astronauta de Artemis II que una década después se hizo realidad: "Siento gratitud"

Este lunes concluyó una etapa clave de observación lunar de la misión Artemis II. La tripulación no solo alcanzó un hito histórico al llegar a la mayor distancia jamás recorrida por humanos, sino que también logró observar la cara oculta de la Luna.

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Ahora, los astronautas de la cápsula Orión —Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— iniciaron su viaje de regreso a la Tierra. Con ellos vuelven varias anécdotas de la misión y, además, han salido a la luz curiosas historias previas a este histórico viaje.

En diciembre de 2016, el astronauta Reid Wiseman compartió en su cuenta de X un sueño que, casi una década después, se convirtió en una realidad histórica de la exploración espacial. En ese entonces, contó que había soñado con estar en órbita lunar, una imagen que parecía propia de la imaginación, pero que hoy define su realidad como comandante de la misión Artemis II.



Recientemente, Wiseman respondió a esa publicación y expresó públicamente su agradecimiento por la experiencia de liderar el primer vuelo tripulado hacia las proximidades de la Luna en más de cincuenta años. “Lo único que siento es gratitud por esta experiencia”, escribió.



All I feel is gratitude for this experience. https://t.co/47epB947bF — Reid Wiseman (@astro_reid) April 6, 2026

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Un homenaje en el espacio: el cráter Carroll

La travesía de la cápsula Orión ha estado marcada no solo por hitos científicos, sino por momentos de profunda carga emocional para la tripulación. Durante su jornada laboral en el espacio, los astronautas propusieron nombres para dos cráteres detectados en la superficie lunar. El primero fue denominado "Integrity", en honor al apodo de su propia nave. El segundo cráter fue nombrado "Carroll", un tributo póstumo a la esposa de Ried Wiseman, quien falleció tras una prolongada y valiente lucha contra el cáncer.

Este gesto simbólico fue descrito por el astronauta Jeremy Hansen, quien con la voz afectada por la emoción señaló que "es un punto brillante en la Luna". La pérdida de Carroll marcó profundamente al comandante antes de iniciar este viaje histórico, y el nombramiento oficial en el control de misión en Houston, donde se guardó un momento de silencio, formalizó el vínculo eterno entre la familia Wiseman y el satélite terrestre.

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La unión con su esposa le dejó a Wiseman dos hijas, Katie y Ellie. “Si quieren encontrarla, miren el cielo... y es un punto brillante en la luna”, expresó Hansen en el conmovedor mensaje.



Hitos de la misión de Artemis II

La misión Artemis II ha logrado superar registros históricos de la era Apolo. La tripulación batió el récord de distancia de la Tierra, alcanzando los 406.771 kilómetros, superando la marca de 400.171 kilómetros establecida por el Apolo 13 en 1970. Durante este sobrevuelo, los tripulantes experimentaron 40 minutos de aislamiento total de cualquier comunicación terrestre mientras pasaban por la cara oculta de la Luna, momento en el cual pudieron observar tanto la puesta como la salida de la Tierra.

Tras completar esta etapa, la nave inició su trayectoria de regreso, la cual se estima durará aproximadamente cuatro días. En este trayecto, los astronautas tuvieron la oportunidad de observar un eclipse solar desde su posición privilegiada en el espacio.

El éxito de estas maniobras depende de un equipo de expertos en tierra, donde dos ingenieras colombianas desempeñan roles importantes para la seguridad y el mando de la misión.



Liliana Villarreal y la logística del regreso a casa

Liliana Villarreal, ingeniera nacida en Cartagena, ocupa el cargo de directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II. Su responsabilidad fundamental es coordinar el operativo de regreso a la Tierra y rescatar a los astronautas una vez que la cápsula reingrese a la atmósfera terrestre.

“Artemis II es la primera vez que vamos a mandar gente y Artemis III es donde vamos a estar en esa cápsula más tiempo y vamos a conectar con el lunar Lander de SpaceX para aterrizar en la Luna... porque necesitamos estudiar cómo es vivir en la Luna para poder después vivir en Marte”, contó Villareal en entrevista con Los Informantes en 2023.

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La ingeniera describió la magnitud de la infraestructura de esta misión y, además, reveló cuál será su labor una vez la cápsula aterrice en la Tierra. “Cuando lleguen los astronautas al agua, después de 15 minutos, la cápsula empieza a apagarse y después que se apague empezamos a rescatar los astronautas”, mencionó.

Villarreal aseguró que su objetivo personal es permanecer en la agencia hasta ver la culminación de estos esfuerzos: "Yo no me quiero retirar hasta cuando ya estemos en la Luna. Me gustaría terminar de ver la primera mujer en llegar a la Luna".



Diana Trujillo y el liderazgo desde el control de vuelo

En el centro de control en Houston, la caleña Diana Trujillo ejerce como Directora de Vuelo, siendo la primera mujer hispana migrante en alcanzar esta posición en la academia espacial de la NASA. Trujillo es la autoridad responsable del vehículo, de los astronautas y del equipo multidisciplinario que opera la misión.

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En octubre de 2025, Trujillo explicó en Los Informantes la complejidad de su rol durante las operaciones activas: "Tengo por lo menos unas 80 personas a la misma vez que pueden hablar conmigo”. La ingeniera contó que su labor busca democratizar el acceso al conocimiento espacial: "Estamos haciendo que el espacio no es algo inalcanzable sino es algo de todos los días". Finalmente, al preguntarle si los seres humanos podrán vivir en otro planeta, Trujillo respondió: “Sí, pero nos toca traer todo. Entonces, la pregunta es, si nos toca traer todo, ¿Cómo podemos usar lo que está en ese planeta o en esa Luna para poder hacer lo que tenemos y para disminuir lo que hay en cantidad?”.

Esta ingeniera es una fuente de inspiración, no solo para las niñas. Su historia es una invitación a soñar en grande y llegar muy lejos.

El regreso de la misión Artemis II proporcionará datos esenciales para Artemis III. Los avances logrados por Wiseman y su equipo, sumados al liderazgo técnico de Villarreal, Trujillo y el resto del equipo de la misión, consolidan a la Luna como una plataforma clave de entrenamiento hacia el objetivo final de la NASA: la exploración tripulada de Marte.