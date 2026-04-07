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En vivo | Conflicto Estados Unidos e Irán: hoy se cumple ultimátum de Donald Trump

En la noche de este martes 7 de abril se cumple el plazo que Donald Trump dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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El mundo está atento a cada nuevo detalle del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Especialmente porque este martes se cumple el ultimátum que dio Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Todo esto mientras los ataques de EE. UU. continúan.

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El plazo del presidente de los Estados Unidos termina este martes a las 20:00 horas de Washington (7:00 p. m., hora Colombia). La expectativa por lo pueda suceder es clave, pues ambas partes han lanzado amenazas en caso de continuar con los ataques.

Conozca aquí EN VIVO los detalles de los ataques de Estados Unidos a Irán este 7 de abril

11:06 a. m.

Una portavoz de la Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump será el que decida lo que pase con Irán tras cumplirse el plazo. "El régimen iraní tiene hasta las 20H00, hora del Este (00H00 GMT), para estar a la altura del momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", dijo la portavoz Karoline Leavitt en un comunicado a la AFP, al ser consultada sobre si Trump sopesaba usar un arma nuclear y sobre un informe que señalaba que Irán había roto las negociaciones.

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"Solo el presidente sabe en qué punto están las cosas y qué hará", añadió.

7:06 a. m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz. "No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El republicano afirmó que ahora que han logrado "un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso". "¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", repitió el mandatario, quien ha puesto como plazo las 20.00 hora de Washington de hoy (2.00 GMT del miércoles) para que Teherán desbloquee el paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de EE. UU. e Israel.

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