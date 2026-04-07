Donald Trump da dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: habrá alto al fuego bilateral

Tras una jornada de intensas negociaciones, Estados Unidos concedió una nueva prórroga a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. Este 7 de abril a las 8:00 p. m. (hora local de Washington) finalizaba el primer plazo establecido por Donald Trump para que el país de Medio Oriente cediera a la condición que puso el mandatario. La decisión de este nuevo plazo fue revelada por Trump en su cuenta de Truth Social.

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"Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", reveló el jefe de Estado.

Las dos naciones acordaron llevar un cese al fuego bilateral. Según el mandatario, los países están "muy avanzados" en la negociación de u acuerdo definitivo de paz tanto con Irán en Medio Oriente. Como argumento, Trump señaló que ya cumplieron y superaron "todos los objetivos militares". Adicionalmente, el presidente de los Estados Unidos anticipó que su gobierno recibió una propuesta por parte de Irán que contiene diez puntos que abordan la negociación. "Creemos que constituye una base viable", afirmó.



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