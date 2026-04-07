¿Cómo estará el clima para el regreso de los astronautas de Artemis II a la Tierra? Esto dijo Nasa

La Nasa informó este martes que las condiciones climáticas serían favorables para el regreso a la Tierra de los astronautas de la misión Artemis II, cuando la cápsula americe en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego, en California, próximo a la frontera de Estados Unidos con México. En la zona los aguardará el buque de la Marina estadounidense USS John P. Murtha.



"Son cerca de 475 millas (náuticas) de océano (879 kilómetros) dentro de las que podemos seleccionar el clima más aceptable. El clima cerca de San Diego se ve favorable, así que estoy optimista de que podamos amerizar cerca de la costa", señaló el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, durante una conferencia de prensa.

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Estas proyecciones se dieron luego de que la nave Orión saliera este martes de la esfera de influencia de la Luna, momento en el que los cuatro astronautas iniciaron el trayecto de regreso a la Tierra, tras completar una órbita alrededor del satélite natural el lunes.

"Están en camino de volver a casa a la Tierra. Le dijimos adiós de forma temporal a la Luna más temprano hoy, a la 1:23 p.m. del este de Estados Unidos (17:23 GMT). Es el punto en el que salimos de la esfera de influencia lunar y estamos de vuelta bajo el control de la gravedad de la Tierra", explicó el director de vuelo, Rick Henfling.



De acuerdo con los funcionarios de la agencia espacial, la separación entre el módulo de servicio y el de la tripulación se llevará a cabo el viernes a las 19:33 horas del Feste de Estados Unidos (23:33 GMT). Posteriormente, el amerizaje está previsto para las 20:06 horas (00:06 GMT del sábado).



¿Cuándo vuelven los astronautas de Artemis?

Durante estos últimos días de la misión, los astronautas deberán concentrarse en la preparación de la nave, el equipo y sus trajes espaciales para el reingreso a la Tierra. Tras su llegada, la Nasa ofrecerá una conferencia de prensa. Los astronautas de la misión Artemis volverán a la Tierra el viernes 10 de abril.



Isaacman calificó la misión como "un buen comienzo" para las próximas etapas del programa Artemis, cuyo objetivo es realizar dos misiones tripuladas a la superficie lunar en 2028. Destacó que el vuelo actual tuvo "un lanzamiento limpio" desde Cabo Cañaveral, en Florida, y que "el vehículo lo ha estado haciendo bien".

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"Pero respiraré más fácil cuando atravesemos el proceso de reingreso (a la Tierra) y todos estén en el agua en términos de estar listos para las misiones subsecuentes", agregó Isaacman.

El administrador de la Nasa recordó además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la Nasa, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

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Finalmente, los funcionarios de la agencia señalaron que los resultados de esta misión, incluida la observación de la cara oculta de la Luna, servirán de base para futuros proyectos de Estados Unidos, como la instalación de una base lunar y la eventual exploración humana de Marte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE