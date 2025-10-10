En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte temblor de magnitud 6,9 vuelve a sacudir a Filipinas: hay al menos dos muertos

Fuerte temblor de magnitud 6,9 vuelve a sacudir a Filipinas: hay al menos dos muertos

El terremoto en Filipinas provocó una alerta de tsunami que ya se había levantado y que, además, obligó a evacuar varias zonas costeras. Se registraron varios daños materiales en edificios, iglesias y otras estructuras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de oct, 2025
Fuerte temblor de magnitud 7,4 sacude a Filipinas y deja al menos dos muertos
Fuerte temblor de magnitud 7,4 sacude a Filipinas y deja al menos dos muertos -
AFP - Getty Images

