Alertan de galletas para perros contaminadas con Salmonella: estas son las referencias

Una nueva alerta sobre alimentos para mascotas fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Se trata de unas galletas para perros que han sido retiradas del mercado debido a que podrían estar contaminadas con una bacteria.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El fabricante Consumers Supply Distributing, LLC de la ciudad de Sioux City, en el estado de Iowa, retira del mercado el producto en cuestión, que podría estar contaminado con la bacteria Salmonella. "Las mascotas con infecciones por Salmonella pueden presentar letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Algunas mascotas solo presentarán disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. Las mascotas infectadas, pero por lo demás sanas, pueden ser portadoras e infectar a otros animales o a personas. Si su mascota ha consumido el producto retirado del mercado y presenta estos síntomas, consulte a su veterinario", alertó la FDA.



Lea: Comida para perros es retirada del mercado por alerta de bacteria que también afecta humanos



¿Qué se sabe del producto alertado por la FDA?

El producto alertado por la entidad estadounidense es presentado en bolsas de 4 lb. Se trata de las galletas Country Vet con sabor a carne original y las galletas Heartland Harvest con sabor a carne y pollo. "La Salmonella puede afectar a los animales que consumen estos productos y existe un riesgo para las personas al manipular productos para mascotas contaminados, especialmente si no se han lavado bien las manos después de haber estado en contacto con los productos o con cualquier superficie expuesta a ellos".



Los productos retirados del mercado se vendieron en tiendas minoristas de los estados de Colorado, Iowa, Kansas, Misuri, Texas, Montana y Nebraska. Estos son los detalles de los productos afectados por la alerta sanitaria:



Las galletas Country Vet con Sabor a Carne Original se presentan con el código UPC: 899623000463, marcado con el lote n.° 40906513 en el anverso y con fecha de caducidad: 06/09/2026.

Las galletas para Perro Heartland Harvest con Sabor a Carne y Pollo se presentan con el código UPC: 840227340691, marcado con el lote n.° 40906513 en el reverso y con fecha de caducidad: 06/09/2026.

"Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este problema. El retiro del mercado se debió a un programa de muestreo rutinario de la FDA, que reveló que los productos terminados contenían la bacteria. La empresa ha cesado la producción y distribución del número de lote mientras la FDA y la empresa continúan investigando la causa del problema. Los consumidores que hayan adquirido algún producto retirado del mercado deben dejar de usarlo y devolver la parte no utilizada al punto de compra para obtener un reembolso completo", explicó la entidad.



¿Cuál es el peligro de la Salmonella en las mascotas y humanos?

De acuerdo con la FDA, la Salmonella puede afectar a los animales que consumen estos productos y existe un riesgo para las personas al manipular productos para mascotas contaminados. "Si no se han lavado bien las manos después de haber estado en contacto con los productos o cualquier superficie expuesta a ellos.

Publicidad

La Salmonella puede causar síntomas en los humanos como náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres abdominales y fiebre. Síntomas más graves, aunque menos comunes, pueden ser infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario. "Los consumidores que presenten estos síntomas después de haber estado en contacto con este producto deben contactar a su médico".

Para las mascotas con infecciones por la bacteria de la Salmonella pueden presentar síntomas como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. "Algunas mascotas solo presentarán disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. Las mascotas infectadas, pero por lo demás sanas, pueden ser portadoras e infectar a otros animales o a personas. Si su mascota ha consumido el producto retirado del mercado y presenta estos síntomas, consulte a su veterinario".

Publicidad