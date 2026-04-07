Investigan a mujer que habría robado muestras de virus altamente contagiosos de un laboratorio

Soledad Palameta Miller, una científica oriunda de Argentina, es la principal sospechosa de un alarmante caso de robo de muestras biológicas de una universidad de Brasil. La Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), del estado de São Paulo, reportó la desaparición de estos biológicos. Su esposo también estaría involucrado en el delito.



Justamente, Miller trabaja en Unicamp como docente y coordinadora de uno de los laboratorios en la Facultad de Ingeniería Alimentaria. Palameta es bien conocida en la institución; no solo es parte del cuerpo profesoral, sino que también completó allí sus estudios posdoctorales entre 2022 y 2025.

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El caso se remonta a la mañana del 13 de febrero, cuando se reportó la desaparición de cajas que contenían muestras virales, pertenecientes al Laboratorio de Virología Animal del Instituto de Biología de la Unicamp. Los biológicos eran almacenados en un área de calificación NB-3, lo que significa que eran conservados bajo estrictos protocolos de bioseguridad.



¿Qué habría robado la científica?

Al parecer, Palameta habría robado cepas como dengue, zika, chikunguña, Epstein-Barr, herpes, coronavirus y variantes de gripe como H1N1 y H3N2. La denuncia e investigación por parte de la institución trascendió a la Policía Federal y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Según reveló un informe de O Globo, la académica también es investigada por el delito de transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. El 23 de marzo, la Policía Federal ejecutó dos órdenes de registro e incautación, donde pudo localizar el material biológico mencionado en unos congeladores de la facultad donde trabaja Soledad. La mujer fue capturada ese mismo lunes, pero fue liberada un día después por un juez bajo libertad provisional, teniendo en cuenta que es madre de dos menores de 2 y 5 años de edad.



Esposo de la científica estaría vinculado

El esposo de Miller, Michael Edward Miller, también está bajo investigación. Según el diario La Nación, ese científico fue vinculado, ya que hay material probatorio que da cuenta sobre la entrada del hombre en horarios no comunes desde noviembre de 2025. Al parecer, este hombre habría ayudado a trasladar las muestras. Las autoridades no han revelado cuál podría ser el motivo detrás de este crimen que habría cometido la pareja. Sin embargo, los dos académicos han manipulado esta clase de cepas virales previamente, según detallan en sus perfiles de LinkedIn.



Según el perfil profesional de Palameta en LinkedIn, ha trabajado en proyectos relacionados con ingeniería de vectores virales, inmunomodulación y anticuerpos monoclonales dirigidos a la terapia del cáncer. Además, en Unicamp trabajó en proyectos relacionados con el desarrollo de vacunas vectorizadas, prototipos de pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedades aviares y el establecimiento de modelos alternativos para el diagnóstico y la producción de vacunas veterinarias.



María Paula Rodríguez Rozo

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