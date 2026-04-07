Increíble foto de la Vía Láctea tomada por astronautas de la misión Artemis II, de la Nasa

En las últimas horas, la Nasa ha publicado una serie de fotos que le han dado la vuelta al mundo y que fueron tomadas por los astronautas que van a bordo de la nave Orión y llevaron a cabo la misión Artemis, en la que los seres humanos lograron ver la cara oculta de la Luna. Una de esas increíbles imágenes que pudieron tomar los cosmonautas es la de la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y en el que está ubicada la Tierra.



A través de redes sociales, la Nasa indicó que, “tras un exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de Artemis II capturaron esta impresionante fotografía de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026”.

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La Vía Láctea fue descrita por la Nasa como “un campo estelar lleno de miles de estrellas y brillantes nubes de polvo. La elegante estructura espiral de la Vía Láctea está dominada por solo dos brazos que se extienden desde los extremos de una barra central de estrellas. Con una extensión de más de 100 000 años luz, la Tierra se encuentra a lo largo de uno de los brazos espirales de la galaxia, aproximadamente a medio camino del centro”.

Astronautas de Artemis II inician maniobras para regreso a la Tierra

La tripulación de la misión Artemis II completó con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB, por sus siglas en inglés), un paso fundamental para ajustar con precisión el camino de regreso de la cápsula Orión hacia la Tierra.



Los astronautas a bordo de Orión activaron los motores de la nave a las 8:03 a. m., hora del este de Estados Unidos, dando inicio a la primera de tres operaciones programadas para afinar la trayectoria de retorno. Desde el centro de control de la misión se confirmó que esta primera corrección se desarrolló sin inconvenientes.



La maniobra RTCB consiste en un ajuste de propulsión relativamente sencillo, pero crucial, ya que permite que la cápsula espacial ingrese nuevamente a la atmósfera terrestre con el ángulo adecuado para garantizar un amerizaje seguro.

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La NASA informó además que las previsiones meteorológicas son favorables para el regreso de Orión, cuyo amerizaje está previsto para el viernes en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California. Una vez en el agua, la cápsula será recuperada por el USS John Murtha, un buque de la Marina de Estados Unidos.

Este martes, en el séptimo día de la misión Artemis II, Orión abandonó oficialmente la esfera de influencia gravitacional de la Luna, marcando el inicio del viaje de regreso a la Tierra para sus cuatro astronautas, luego de haber orbitado el satélite natural el lunes.

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Durante los últimos días de la misión, la tripulación se concentrará en preparar la nave, los equipos a bordo y sus trajes espaciales para el retorno, siguiendo los protocolos establecidos para una reentrada segura.

La agencia espacial estadounidense destacó que la observación de la cara oculta de la Luna, junto con otros datos y hallazgos obtenidos durante esta misión, aportará información clave para los futuros planes de exploración espacial del país, entre ellos la instalación de una base lunar permanente y la exploración humana de Marte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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