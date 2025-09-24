En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Giro en caso B King y Regio Clown: firma Familia Michoacana sería falsa; habría otra banda implicada

Giro en caso B King y Regio Clown: firma Familia Michoacana sería falsa; habría otra banda implicada

Otro grupo delincuencial mexicano estaría detrás del homicidio de los dos artistas colombianos y, al parecer, utilizó una estrategia distractora para desviar las investigaciones.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad