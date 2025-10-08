En vivo
MUNDO  / Giro en la investigación tras crimen de B King: Angie Miller dijo quienes serían los responsables

Giro en la investigación tras crimen de B King: Angie Miller dijo quienes serían los responsables

La mujer, quien estuvo con el artista colombiano tiempo antes de que fuera asesinado, dio detalles sobre quienes serían, al parecer, los responsables de este grave incidente que acabó con la vida de B King y Regio Clown.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de oct, 2025
Angie Miller, pareja de B King
Se dice que Angie Miller era la actual novia de B King -
Foto: @soyangiemilleroficial_

