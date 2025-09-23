En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El escalofriante origen de Familia Michoacana, grupo señalado en asesinatos de B King y Regio Clown

El escalofriante origen de Familia Michoacana, grupo señalado en asesinatos de B King y Regio Clown

Este grupo delincuencial es muy conocido en algunas zonas de México, pues desempeña un papel relevante en la guerra entre narcos de dicho país. Fue fundado, curiosamente, por un hombre que hoy es venerado como santo en varias regiones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de sept, 2025
B King y Regio Clown (3).jpg
El grupo continúa operando en México y cuenta con una historia que data desde la década de los 80. -
Foto: redes sociales y Departamento de Justicia de Estados Unidos

