Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
REFORMA TRIBUTARIA
NICOLÁS MADURO
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. hace ejercicios militares en Puerto Rico en plena tensión por despliegue cerca a Venezuela

EE. UU. hace ejercicios militares en Puerto Rico en plena tensión por despliegue cerca a Venezuela

Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos explicó que "este entrenamiento está diseñado para mejorar la preparación" de sus fuerzas. Autoridades de la isla, que tiene estatus de Estado Libre Asociado, confirmaron el incremento del "tránsito" de aeronaves estadounidenses.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:05 a. m.
Comparta en:
Puerto Rico, Venezuela y Estados Unidos.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González; el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Estado Unidos, Donald Trump.
AFP