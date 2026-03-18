Grave accidente deja camioneta colgando de un puente: reportan una mujer muerta

El accidente de tránsito registrado la tarde del lunes 16 de marzo de 2026 en el Periférico Ecológico de Puebla, México, generó una fuerte movilización de equipos de emergencia, luego de que una camioneta quedara suspendida sobre un puente a la altura de Geovillas el Campanario. La camioneta, una Mitsubishi de color rojo, terminó colgada con las cuatro llantas en el aire tras perder el control y chocar contra la estructura del puente vehicular. El incidente dejó como saldo la muerte de una mujer y tres personas más rescatadas con vida, según el reporte de TV Azteca Noticias.

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¿Qué provocó el accidente que dejó camioneta colgada en puente?

El percance fue reportado alrededor de las 16:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo prácticamente al borde del vacío. El automóvil quedó suspendido parcialmente sobre el puente ubicado en la calle del Ferrocarril, lo que provocó que diversas corporaciones de emergencia se trasladaran de inmediato al sitio para evitar una caída total. Según el medio citado, el conductor habría perdido el control de la camioneta debido al pavimento mojado, lo que ocasionó que terminara impactándose contra la barrera metálica y quedando atrapado en una posición inestable.

La imagen del vehículo colgando sobre la vialidad superior generó alarma entre quienes presenciaron el accidente. Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras de alto riesgo para estabilizar la camioneta antes de iniciar el rescate de los ocupantes. La estructura del puente sostenía apenas una parte del vehículo, lo que obligó a los rescatistas a actuar con extremo cuidado para evitar que la unidad cayera mientras se encontraban personas atrapadas en su interior.



#Puebla Fuerte accidente en el Periférico Ecológico, a la altura de San Pedro Cholula, donde un automóvil terminó suspendido del puente tras impactarse contra la barra de contención.



De acuerdo con los primeros reportes, una persona perdió la vida y tres resultaron lesionados. pic.twitter.com/U7PlN2HgWJ — CUÉNTAME (@CuentameLeon) March 17, 2026

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Mujer falleció en accidente de tránsito en Puebla

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, en el interior viajaban cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores. Durante las labores de auxilio, tres personas —un adulto, un adolescente de 16 años y una niña de 5 años— fueron rescatadas con vida y trasladadas posteriormente para su valoración médica. Sin embargo, autoridades le confirmaron a TV Azteca que una mujer, también integrante del grupo familiar, perdió la vida como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el fuerte impacto. La presidenta municipal de San Pedro Cholula confirmó este deceso horas más tarde del accidente, detallando que la víctima no logró sobrevivir pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Las maniobras de rescate se extendieron durante un largo periodo debido a la complejidad del escenario. En redes sociales, Protección Civil de Puebla compartió imágenes y videos donde se apreciaba a los equipos trabajando alrededor del vehículo suspendido. El siniestro obligó al cierre total de la circulación en la zona, afectando tanto el Periférico Ecológico como las vialidades de Forjadores y la calle del Ferrocarril. Las autoridades advirtieron que las afectaciones se prolongarían por varias horas debido a las maniobras necesarias para retirar la camioneta sin provocar un mayor riesgo.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL