Haley Joel Osment enfrentará proceso de rehabilitación y terapia tras resolución judicial

El actor Haley Joel Osment, recordado por su papel en la película 'El Sexto Sentido', fuesentenciado por un juez el pasado 8 de abril tras ser arrestado por embriaguez publica, tenencia y consumo de sustancias en espacios públicos en un centro de esquí en Mammoth Lakes, California. El juez le imputó la asistencia a terapia y rehabilitación, específicamente, tendrá que asistir a tres reuniones semanales a Alcohólicos Anónimos y además, dos veces a la semana deberá tener sesiones con su terapeuta por los siguiente seis meses.

Es así como Osment se libró de una sentencia mucho más severa, ya que el juez había evaluado una sentencia de al menos un año, según informó la revista People. De igual manera, la revista aseguró que el actor fue atrapado por las autoridades cuando pretendía subirse a una de las telesillas del centro, en donde se resistió e hizo afirmaciones racistas a la Policía.

El actor es reconocido por papeles como 'El sexto sentido' iMDb

"Soy un estadounidense, estoy siendo detenido, estoy siendo secuestrado por un judío nazi”, se escucha en una grabación que tomaron las autoridades del actor al momento de arrestarlo. Precisamente, el fiscal del distrito del condado Mono se opuso a la solicitud de perdón que puso sobre la mesa, debido a los insultos que tuvo frente al policía y por una condena que tenía Osment por conducir ebrio. Pese a que esta oposición no se tuvo en cuenta en su sentencia, el actor deberá cumplir a cabalidad las exigencias del juez, de lo contrario, al pasar los seis meses se retomará el proceso penal.

El próximo 5 de enero de 2026, el acusado deberá comparecer ante el juez en la fecha previamente establecida para someterse a una audiencia de revisión. Durante esta diligencia, se evaluará si ha cumplido con los requisitos y condiciones que le fueron impuestos dentro del proceso penal que enfrenta.

Los pronunciamientos sobre los insultos racistas hacia las autoridades

Ahora bien, frente a los insultos de los que se acusa al actor que, según indica la grabación fueron insultos judíos, Osmet se disculpó por medio de un comunicado publicado el 17 de abril en donde afirma: “Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que utilicé este lenguaje vergonzoso en pleno desvanecimiento, habría hablado antes”.

Además, el actor admitió públicamente que "aún así, no hay excusa para usar palabras tan desagradables. Desde el fondo de mi corazón, me disculpo con todas las personas a quienes haya herido. Las palabras que salieron de mi boca, fueron basura sin sentido. Ofendí a la comunidad judía lo cual me ha devastado. No quiero que me perdonen, pero prometo que expiaré mi monstruosa conducta”.

Este episodio legal ocurre en un momento de reactivación en la carrera de Osment. Tras varios años con dificultades para consolidarse como actor adulto, el intérprete ha sido recientemente convocado para papeles destacados en diversas producciones.

Actualmente, Osment interpreta al antagonista principal en la segunda temporada de la serie Merlina. Además, participa en el filme Parpadea dos veces, dirigido por Zoe Kravitz, y aparece regularmente en el Late Show de Jimmy Kimmel, donde da vida al personaje del vicepresidente J.D. Vance.

Camila Ramos

Noticias Caracol Digital