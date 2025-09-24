Hermana de B King rompe el silencio tras crimen y dice que "le hizo llegar un mensaje" del más allá

Este lunes, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King (31 años), y Jorge Luis Herrera, Regio Clown (35 años), quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ratificó que se trató de un homicidio.

Ambos músicos se encontraban en México como parte de una gira de presentaciones, donde participaron en el evento “Sin Censura Independence Day” el 14 de septiembre. Dos días después, desaparecieron en el sector de Polanco, Ciudad de México. Según sus allegados, salieron de su hotel con rumbo a un gimnasio y, tras compartir videos en el lugar, la comunicación se interrumpió al mediodía, justo cuando planeaban ir a almorzar.

La denuncia de desaparición activó pesquisas de la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX), que recopiló testimonios y videos de seguridad. Posteriormente, se determinó que el último rastro de los artistas conducía al Estado de México. Gracias a la coordinación con la FGJEM, el 17 de septiembre se encontraron dos cuerpos en un lote cercano a la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán. Los cadáveres presentaban signos de violencia y fueron hallados seis días después de la desaparición. El 22 de septiembre, familiares de B-King confirmaron que estos cadáveres correspondían a los de los artistas colombianos.



De acuerdo con medios locales, una de las hipótesis principales es que el cartel La Familia Michoacana estaría detrás del crimen. El diario El Financiero reportó que los cuerpos habrían sido desmembrados y abandonados junto a un narcomensaje firmado por ese grupo. Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas y si las víctimas pudieron estar involucradas en dinámicas ilegales. Antes de la confirmación del hallazgo, el Gobierno colombiano había activado canales diplomáticos y el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que varias entidades ya investigaban el caso.

Tras conocerse la noticia, Petro condenó los asesinatos en su cuenta de X y responsabilizó a la “mafia internacional fortalecida por la política prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’”. En paralelo, salieron a la luz denuncias previas hechas por B-King en mayo de 2025 contra su expareja, la DJ Marcela Reyes, y su equipo, por presuntas amenazas recibidas vía WhatsApp. En su momento, el artista manifestó: “Temo por mi vida. Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”. También trascendió que Sánchez tenía parentesco político con alias Fritanga, exlíder del Clan del Golfo. No obstante, la DJ Reyes no está vinculada a las investigaciones actuales.



El nuevo mensaje de la hermana de B King tras su muerte

Dos días desde que se confirmó que los cuerpos de los fallecidos correspondían a B King y Regio Clown, la hermana del primer colombiano nombrado se pronunció desde sus redes sociales. Stefanía Agudelo, quien fue una de las primeras personas en dar a conocer sobre la desaparición de Byron Sánchez, publicó tres sentidas historias desde su cuenta de Instagram en la tarde de este miércoles 24 de septiembre.

Agudelo inició agradeciendo a todas las personas que acompañaron a la familia durante los días de la desaparición de Byron Sánchez. Honró su nombre recordándolo como una persona bondadosa, respetuosa y que siempre ayudaba a quienes lo necesitaban.

"Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Byron. Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita. Mi hermano fue un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. Su alegría y su luz nos acompañarán por siempre", dijo.

Adicionalmente, la mujer contó un detalle peculiar sobre lo que ha vivido en los últimos días, tras enterarse de la muerte del joven cantante. Agudelo dijo que el pasado martes 24 de septiembre, mientras se encontraba rezando por el eterno descanso de B King, el artista fallecido "le hizo llegar un mensaje" a su madre. Según ella, incluso después de muerto el sujeto dejó una emotiva intención a su progenitora, que fue divulgado por su misma hermana.

"Ayer, en oración, Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá. que queremos compartir con todos ustedes: que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor", agregó la mujer.

Por ahora, las autoridades mexicanas continúan investigando la circunstancias en las que se presentó este grave crimen, indagando sobre los responsables en el caso y el trayecto que hicieron los dos artistas antes de tener este trágico desenlace.

